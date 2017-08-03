باختن در خانه شبیه عذاب است/ سخت ترین سال فوتبال تراکتورسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کیانی درباره باخت امشب این تیم مقابل پرسپولیس گفت: باختن در خانه شبیه به عذاب است، نباید این طور ببازیم. به نظرم عملکرد بدی نداشتیم، چند موقعیت گل را از دست د ادیم. شرایط تراکتور سازی در فصل جاری خاص است و ما نباید اینقدر راحت موقعیت های گلمان را هدر بدهیم.

وی در ادامه تصریح کرد: شرمنده هوادارانیم؛ امسال یکی از سخت ترین سالهای فوتبالی تراکتور است و امیدواریم حمایتشان را چندبرابر کنند، نمی دانم چطور از آنها معذرت خواهی کنم که با شور و شوق به ورزشگاه می آیند و شاهد باخت تیمشان هستند.