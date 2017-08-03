به گزارش خبرنگار مهر، سید سیروس پورموسوی پنجشنبهشب بعد از تساوی تیمش در برابر تفت تهران در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: برای حضور در برابر نفت تهران با مشکلاتی مواجه شدیم که مهمترین آنها نداشتن برخی بازیکنان بود. قبل از بازی اول ما چهار بازیکن خود را در اختیار نداشتیم و برای این بازی نیز امکان استفاده از سه بازیکن خود را از دست دادیم تا با دستخالی در برابر نفت تهران صفآرایی کنیم.
وی افزود: با تمام این شرایط، تیم خود را مهیای حضور در این میدان کردیم در نیمه دوم بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و با یک گل از حریف پیش افتادیم ولی بازهم همانند بازی قبل روی یک حادثه دروازه ما باز شد درحالیکه قبل از بازی مصمم بودیم با ارائه یک نمایش خوب، به هواداران خود عیدی خوبی بدهیم ولی متأسفانه امکانپذیر نشد.
پورموسوی تأکید کرد: همه این شرایط باعث میشود که بگویم امشب یکی از بدشانسترین مربیان دنیا بودم که شرایط بهگونهای پیش رفت که نتوانم از این بازی خانگی پیروزی کسب کنم.
سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان با اشاره شکست هفته قبل تیمش در برابر پرسپولیس تهران نیز گفت: برخی تیمهایی که هزینههای سرسامآور میلیاردی داشتند در هفته نخست شکست خوردند ولی ما در برابر قهرمان فصل قبل و آمادهترین تیم لیگ برتر، با مشتی جوان بازی کردیم. قطعاً در چنین شرایطی کسی از ما انتظار پیروزی نداشت.
پورموسوی عنوان کرد: من در این فصل به این بازیکنان جوان خیلی اعتقاد دارم. برخی از بازیکنان برای اولین بود که در لیک برتر بازی میکردند ولی من بهشدت به آنها باور دارم و میدانم میتوانند تواناییهای خود را نشان دهند.
وی افزود: تیم نفت با وجود مشکلاتی که دارد از تعدادی بازیکن باتجربه استفاده میکند ولی ما در ترکیب خود پنج بازیکن زیر ۲۰ سال داشتیم ولی شک نکنید در ادامه بهتر میشویم و هواداران ما از دیدن این بازیکنان جوان در ترکیب تیم فولاد لذت خواهند برد.
به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابتهای هفته دوم لیگ برتر باشگاههای کشور، تیمهای فولاد خوزستان و نفت تهران شامگاه پنجشنبه در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که درنهایت این بازی به تساوی یک بر یک خاتمه یافت.
نظر شما