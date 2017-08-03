ایران در منطقه و جهان با اقتدار در برابر همه دشمنی هاایستاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن یادداشت علی اکبر ولایتی در اینستاگرام آمده است: امروز مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مراسم با شکوهی حکم ریاست محترم جمهوری را در دوره دوازدهم تنفیذ فرمودند و مطالب مهمی را در حوزه مدیریتی، اقتصادی، روابط بین المللی و ... توصیه و تاکید فرمودند.
ولایتی در این نوشتار تاکیدکرد که امروز جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان با اقتدار در برابر همه توطئه ها و دشمنی ها ایستادگی کرده و مسیر رشد و توسعه را با استقلال کامل به پیش می برد و بر این اقتدار و عزت دوستان معترف و دشمنان نیز تسلیم هستند.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود:امیدواریم در دوره جدید مدیریتی با همت و تلاش مسئولان به ویژه در دولت جدید، همراهی همیشگی ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی و وفاق و همدلی همه دست اندرکاران در بخش های مختلف و با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) شاهد رشد و پیشرفت روزافزون در همه حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، سیاسی و بین المللی باشیم.
ولایتی در پایان برای رئیس جمهوری محترم و همه دست اندرکاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آرزوی توفیق کرد.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام باانتشار تصویری از مراسم تنفیذ ریاست جمهوری در صفحه شخصی خود نوشت:امروز ایران در منطقه و جهان با اقتدار در برابر همه دشمنی ها ایستاده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، در متن یادداشت علی اکبر ولایتی در اینستاگرام آمده است: امروز مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مراسم با شکوهی حکم ریاست محترم جمهوری را در دوره دوازدهم تنفیذ فرمودند و مطالب مهمی را در حوزه مدیریتی، اقتصادی، روابط بین المللی و ... توصیه و تاکید فرمودند.
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