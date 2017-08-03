ایران در منطقه و جهان با اقتدار در برابر همه دشمنی هاایستاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن یادداشت علی اکبر ولایتی در اینستاگرام آمده است: امروز مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مراسم با شکوهی حکم ریاست محترم جمهوری را در دوره دوازدهم تنفیذ فرمودند و مطالب مهمی را در حوزه مدیریتی، اقتصادی، روابط بین المللی و ... توصیه و تاکید فرمودند.



ولایتی در این نوشتار تاکیدکرد که امروز جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان با اقتدار در برابر همه توطئه ها و دشمنی ها ایستادگی کرده و مسیر رشد و توسعه را با استقلال کامل به پیش می برد و بر این اقتدار و عزت دوستان معترف و دشمنان نیز تسلیم هستند.



رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود:امیدواریم در دوره جدید مدیریتی با همت و تلاش مسئولان به ویژه در دولت جدید، همراهی همیشگی ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی و وفاق و همدلی همه دست اندرکاران در بخش های مختلف و با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) شاهد رشد و پیشرفت روزافزون در همه حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، سیاسی و بین المللی باشیم.



ولایتی در پایان برای رئیس جمهوری محترم و همه دست اندرکاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آرزوی توفیق کرد.