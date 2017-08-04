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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹

رونمایی از اولین تیزر فیلم «سارا و آیدا»

رونمایی از اولین تیزر فیلم «سارا و آیدا»

اولین تیزر فیلم سینمایی «سارا و آیدا» ساخته مازیار میری در آستانه اکران عمومی رونمایی شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «سارا و آیدا» با بازی غزل شاکری، پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی، سعید چنگیزیان، شیرین یزدان بخش، احمد هاشمیان و با حضور تینا پاکروان از ١٨ مرداد ماه در گروه سینمایی آزادی اکران عمومی می شود. 

در آستانه اکران عمومی این فیلم اولین تیزر آن نیز رونمایی شده است.

«سارا  و آیدا» پیش از این در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و در این رویداد غزل شاکری به عنوان بهترین بازیگر نقش اول زن و احمد مرادپور برای بهترین تدوین نامزد دریافت سیمرغ بلورین شدند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «سارا و آیدا دوستان صمیمی هستند که آبروی یکی از آنها به خطر افتاده و حالا باید به کمک هم شرایط را به حالت عادی بازگردانند، اما این دو دوست تا کجا پای یکدیگر می‌ایستند؟»

کد مطلب 4049659

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