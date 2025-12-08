به گزارش خبرگزاری مهر، مجید طایف در آئین «نشان برکت» نخستین نکوداشت گروه‌های جهادی و مردمی همکار ستاد اجرایی لرستان که در سالن اجتماعات کمیته امداد استان برگزار شد با اشاره به گستردگی و اهمیت نقش گروه‌های جهادی در توسعه و محرومیت‌زدایی، اظهار داشت: کار جهادی برگرفته از روحیه خودباوری، گذشت، رضایت خداوند و معنویت است.

فعالیت تخصصی گروه‌های جهادی در محلات

وی با یادآوری اینکه در عرصه کارهای جهادی وقتی کار جنبه مردمی پیدا می‌کند به گفتمان تبدیل و از لحاظ کیفی و کمی اثربخشی بهتری دارد، تصریح کرد: یکی از مؤلفه‌های ارتقای سرمایه اجتماعی، کار جهادی است که در بستر اجتماعی و در اثر رابطه متقابل با مردم فراهم می‌شود.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان (ره) لرستان با بیان اینکه سرمایه اجتماعی باصداقت و عدالت معنا و مفهوم پیدا می‌کند و بدون سرمایه اجتماعی نمی‌توان به اهداف اجتماعی رسید، ادامه داد: گروه‌های جهادی زمینه‌ساز اعتماد عمومی بوده سبب تقویت سرمایه اجتماعی می‌شوند.

طایف با اشاره به عملکرد در ستاد اجرایی لرستان به وجود ۵۰۰ گروه جهادی همکار این ستاد اشاره کرد و گفت: ستاد اجرایی لرستان با ۱۲ دستگاه اداری به طور مشترک فعالیت‌های متنوعی در راستای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی مردم انجام می‌دهد.

وی به اجرای ۱۷ رزمایش در رسته‌های متخلف بااعتبار ۷۵ میلیارد تومان توسط این ستاد اشاره کرد و گفت: گروه‌های جهادی همکار ستاد اجرایی لرستان به شکل تخصصی در ۱۰ محله فعالیت دارند که فعالیت‌های مختلفی در جهت توانمندسازی مردم انجام می‌دهند.

پرداخت تسهیلات کم‌بهره به کشاورزان

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان (ره) لرستان با اشاره به مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) لرستان و جهاد کشاورزی در اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زارها، تصریح کرد: ستاد اجرایی لرستان به‌عنوان نقش در اجرای این طرح نقش پشتیبان دارد و یکی از استان‌های برتر در سطح کشور در اجرای این طرح است.

طایف با بیان اینکه در راستای طرح جهش تولید در دیم‌زارها ۶۰۰ دستگاه ادوات تحویل جامعه هدف داده شده است، تصریح کرد: کشاورزان می‌توانند با دریافت تسهیلات کم‌بهره چهار درصد با بازپرداخت هفت‌ساله از سوی طرح جهش تولید در دیم‌زارها ادوات موردنیاز خود را تهیه کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح جهش تولید گوشت قرمز با مشارکت این ستاد، گفت: در این طرح تأمین نهاده‌های جهاد کشاورزی و جامعه هدف آن بر عهده ستاد اجرایی است.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان (ره) لرستان به مشارکت ستاد اجرایی و اداره کل نوسازی مدارس لرستان اشاره کرد و یادآور شد: در حوزه نوسازی مدارس ۲۳۶ مدرسه با مشارکت نوسازی ساخته شده و در مجموع ۸۵ میلیارد کمک به نوسازی مدارس استان کمک شده است.

ساخت ۲۳ خانه بهداشت و مرکز سلامت

طایف با اشاره به اینکه ۲۳ خانه بهداشت و مرکز سلامت با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی لرستان ساخته شده است، تصریح کرد: در عرصه فعالیت گروه‌های جهادی باید میزان کار و ظرفیت گروه با هم تناسب داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه امروز فعالیت گروه‌های جهادی تخصصی است و گروه‌ها به شکل تخصصی بر روی یک موضوع فعالیت می‌کنند و در این راستا قرارگاه‌های متنوعی تشکیل شده است، اضافه کرد: سامانه‌های بنیاد برکت هوشمند شده است و همه ستاد اجرایی نقش تسهیل‌کننده دارد؛ لذا گروه‌های جهادی نسبت به بارگذاری مستندات توجه خاصی داشته باشند.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان (ره) لرستان در خصوص شیوه انتخاب گروه‌های جهادی و مردمی همکار در آئین نشان برکت، گفت: مبنای ارزیابی گروه‌های جهادی بر اساس سنجه‌های دفتر مرکزی ستاد بوده و هر گروه بر مبنای داده‌هایی که در سامانه ثبت کرده انتخاب شده است.