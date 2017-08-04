فواد معصوم به عنوان نماینده عراق در مراسم تحلیف شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نخست‌وزیری عراق اعلام کرد که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در یک تماس تلفنی با حیدرالعبادی نخست وزیر عراق از وی دعوت کرد تا در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت کند، حیدرالعبادی ضمن تشکر از دعوت لاریجانی برای شرکت در این مراسم وآرزوی موفقیت برای حسن روحانی در انجام ماموریت ریاست جمهوری از عدم حضور در مراسم تحلیف عذرخواهی کرد و گفت:‌ فواد معصوم، رئیس جمهور عراق به عنوان نماینده عراق در این مراسم شرکت خواهد کرد.

در این گفت‌وگوی تلفنی لاریجانی پیروزیهای اخیر عراق بر داعش و آزادی موصل را تبریک و ضمن آرزوی موفقیت برای دولت و ملت عراق گفت: نابودی و خشکاندن منابع تروریسم امری است که همه را خوشحال می‌کند.

وی افزود: تاریخ این پیروزی بزرگ را که در زمان العبادی محقق شد خواهد نوشت و جمهوری اسلامی ایران در جنگ با داعش و در زمینه‌های دیگر از عراق حمایت خواهد کرد.

از سویی دیگر حیدرالعبادی ضمن تقدیر و تشکر از علی لاریجانی گفت :‌ اگر وحدت ملت عراق، ارتش، پلیس، الحشد الشعبی و عشائر علیه تروریسم نبود این پیروزی ها محقق نمی‌شد.

وی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از عراق علیه داعش بر تلاش برای نابودی عناصر باقی مانده داعش و ادامه همکاری در زمینه های اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

مراسم تحلیف رئیس‌جمهور کشورمان فردا بعد از ظهر با حضور هیأت‌های خارجی در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.