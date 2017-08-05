روحانی: امروز شاهد یک ثبات اقتصادی و شرایط بهتر اجتماعی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری روسای سه قوه پس از انجام مراسم تحلیف ریاست جمهوری دوازدهم در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

روحانی: امروز شاهد یک ثبات اقتصادی و شرایط بهتر اجتماعی و بیمه همگانی هستیم

حجت الاسلام حسن روحانی در سخنانی پس از مراسم تحلیف گفت: جا دارد که از مردم بزرگ و غیورمان تشکر کنیم که حضورشان در انتخابات و خلق حماسه بزرگ در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه بی نظیر بود.

وی ادامه داد: در این جا، جا دارد که از زحمات و حمایت های مقام معظم رهبری سپاسگزاری کنم که در مراسم روز تنفیذ و همچنین چهار سال گذشته حمایت های بی دریغی را از دولت داشتند و با تنفیذشان نسبت به آرای مردم راه را برای فعالیت دولت دوازدهم هموار کردند.

روحانی اظهار داشت: خوشحالم که به عرض مردم برسانم در طول چهار سال گذشته به بخش بزرگی از وعده های خود که به ملت در آغاز دوره یازدهم در سال ۹۲ داده بودیم، رسیدیم و توانستیم موفقیت های خوبی را در حوزه داخلی و سیاست خارجی به دست آوریم. ما در حوزه سیاست خارجه توانستیم کشور را از تحریم و قطعنامه هایی که قبل از چهار سال گذشته وجود داشت، خارج کنیم.

رئیس جمهور ادامه داد: امروز تحریم شورای امنیتی نداریم، اگرچه تحریم هایی وجود دارد و باید با آن مقابله کنیم اما ارتباط جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر وضعیت بهتری دارد و زمینه برای رشد و فعالیت اقتصادی مردم بهتر شده است. امروز شاهد یک ثبات اقتصادی و شرایط بهتر اجتماعی و بیمه همگانی هستیم که مخارج درمانی بیماران را به مقدار زیادی کاهش داده است.

وی درخصوص اقدامات انجام شده در دولت یازدهم گفت: در چهار سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در حوزه کشاورزی، نفت و گاز به دست آوردیم و امروز دیگر واردکننده گندم، بنزین و گازوئیل نیستیم. همچنین در زمینه حمل و نقل و حوزه ارتباطات قدم های بسیار خوبی برداشته ایم و امیدواریم در دولت دوازدهم بتوانیم وعده هایی را که به مردم داده ایم، اجرایی و عملیاتی کنیم. امیدواریم در پایان چهار سال بتوانیم شاهد ریشه کن شدن فقر مطلق در کشور باشیم و نابرابری ها را کاهش دهیم.

روحانی در زمینه سیاست داخلی عنوان کرد: امیدواریم در این چهار سال شاهد اجرای حقوق شهروندی باشیم و مردم ما بیشتر به حقوقی که در قانون اساسی برای آنها پیش بینی شده است، دست یابند و شرایط بهتری در زندگی شان داشته باشند و شاهد وحدت و انسجام بیشتری در بین گروه های سیاسی و اقوام باشم. امیدوارم در سراسر کشور شاهد اجرای بیشتر عدالت باشیم و مردم ما امیدوارتر نسبت به آینده باشند.

وی با اشاره به شرایط منطقه گفت: منطقه غرب آسیا بسیار بی ثبات و بی امنیت است، اما امیدواریم در کنار کشورهای دیگر برای ایجاد امنیت بیشتر تلاش های مفیدتری انجام شود. در این مدت شاهد ضربه های کاری و اساسی به پیکر تروریسم در منطقه بودیم و بی ثباتی ها در منطقه باکاهش روبرو شده است. امیدواریم در چهار سال آینده شاهد ثبات بیشتر و گسترش روابط و همکاری در منطقه باشیم و اختلافات نیز به پایان برسد.

رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: در چهار سال آتی به دنبال آن هستیم که روابط خود را با کشورهای سراسر جهان گسترش داده و بر اساس منافع مشترک اقدام کنیم تا مردم با نشاط و وحدت بیشتر در مسیر سربلندی ایران گام بردارند.

لاریجانی: حضور کشورهای خارجی پشتوانه خوبی برای دولت است

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در سخنانی با اشاره به حضور چشمگیر نمایندگان و سران کشورهای مختلف جهان در این مراسم، گفت: این حضور چشمگیر کشورهای مختلف جهان در سطوح بالا بسیار معنا دار است. در این مراسم کشورهایی از آمریکای لاتین، آسیا، کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی و .... شرکت کردند.

وی افزود: اولین پیام این حضور، احترام به ملت ایران است که با درصد شرکت بسیار بالایی انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم را رقم زدند.

لاریجانی تاکید کرد: دنیا با حضور خود نشان داد به انتخاب مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی احترام گذاشته است.

وی با بیان اینکه حضور کشورهای خارجی پشتوانه بسیار خوبی برای دولت است، خاطرنشان کرد: کشورهای دنیا علاقه مندی خود را برای همراهی و همکاری با دولت آتی با این حضور نشان دادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فرصت بسیار خوبی برای دولت و کشور فراهم شده که از ظرفیت های ملت برای توسعه و آبادانی استفاده کند.

وی عزم دولت برای رفع مشکلات را جدی برشمرد و گفت: مجلس نیز وظیفه خود میداند برای توسعه و آبادانی کشور و رفع بیکاری هرگونه همکاری با دولت جدید را بعمل بیاورد.

لاریجانی در پایان ابراز امیدواری کرد چهار سال آینده روزگار شکوفایی برای کشور باشد.

آملی لاریجانی: دولت در جهت ترویج دیانت تلاش کند

آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز همچنین در نشست خبری پس از مراسم تحلیف اظهار کرد: امروز بعد از انجام مراسم تحلیف، کشور وارد مرحله جدیدی شده است. امروز طریق جدیدی برای رییس جمهور برای تلاش و همت مضاعف جهت برطرف کردن مسائل از جمله اقتصاد و بیکاری و معیشت گشوده شده است و امیدواریم هر دو قوه دیگر یعنی قضاییه و مقننه کمال همکاری را با دولت داشته باشند.

وی افزود: امیدواریم رییس جمهور هر چه زودتر دولت را معرفی کند تا دولت بتواند برای چالش ها از جمله مسائل اقتصادی و بیکاری راه حل بدهد. امیدواریم با تلاش همه آحاد مردم، همه استعدادها و سرمایه هایی که در کشور وجود دارد، به کار گرفته شود.

آملی لاریجانی با اشاره به لزوم توجه دولت به مسائل فرهنگی گفت: مسائل فرهنگی در کنار مسائل اقتصادی مهم است؛ ترویج اخلاق و دین جزیی از این سوگند بود. امیدواریم دولت جدید بیش از پیش در جهت ترویج دیانت در کشور تلاش کند و قوه قصاییه به سهم خود کمک خواهد کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: در زمینه امنیت اقتصادی با دولت محترم همکاری خواهیم داشت اما مطمئنیم اگر قصدها خالص و همت ها مضاعف شود، حق تعالی به نیت های خیر ما پاسخ خواهد داد.

آملی لاریجانی تصریح کرد: همه ما می توانیم با وحدت و اتکا به خداوند مشکلات را از سر راه برداریم و فضای و وضعیت بهتری را برای ملت شریف رقم بزنیم.