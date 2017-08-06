عصبانیت اسرائیل از بازی ایرانی/ تولیدکنندگانی که واردکننده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی آتش‌جام سازنده بازی «حمله موشکی» با حضور در اولین قسمت برنامه تلویزیونی «همبازی» گفت: تولید بازی‌های اندرویدی در حال حاضر از بازار گرمی‌برخوردار است؛ این موضوع خصوصا در ایران به چشم می‌خورد. آن هم در شرایطی که ایران یکی از کشورهای آسیایی است که بیشترین تعداد کاربران بازی‌های رایانه‌ای را در خود جای داده است.

وی افزود: برای همین دلیل هم از چند سال قبل نیز تصمیم گرفتیم که به سمت ساخت بازی‌های رایانه‌ای و اندرویدی حرکت کنیم؛ البته پخش و توزیع بازی‌های اندرویدی نسبت به بازی‌های رایانه‌ای هم بسیار راحت‌تر و ساده تر است گرچه چالش‌های زیادی را در بحث توزیع داریم ولی باز هم راحت تر از بازی‌های رایانه‌ای است.

سازنده بازی «حمله موشکی «به علت ساخت این بازی اشاره کرد و ادامه داد: ساخت بازی «حمله موشکی» به خاطر تهدیدات زیادی بود که اسرائیل انجام می‌داد؛ حمله موشکی گذشتن از سپر دفاعی اسرائیل یا همان گنبد آهنین است. در حقیقت آن‌ها در تبلیغات خود خیلی تاکید می‌کنند که موشک‌های ایرانی توان عبور از آن را ندارد.

آتش جام خاطرنشان کرد: با توجه به تبلیغات اسرائیلی‌ها، ایده‌ای به ذهن مارسید که یک بازی تولید کنیم که برای نخستین بار در دنیا شما بتوانید در بازی، موشک را خودتان هدایت کنید؛ به این صورت که فردی که بازی می‌کند موشک را پس از شلیک هدایت می‌کند تا به مقصد برسد و با نقاط مختلفی که در کشور اسرائیل درنظر گرفته شده برخورد کند.

وی با ابراز گلایه از استقبال نه چندان خوب رسانه‌های داخلی از این بازی اضافه کرد: رسانه‌ها در مورد این بازی خیلی محدود ورود کردند؛ البته در این میان تعدادی از سایت‌ها و مجله‌های خبری بودند که به این موضوع ورود کردند و نکته جالب اینجاست که رسانه‌های خارج از کشور شامل سایت‌های و مجلات خبری، بیشتر بر روی این موضوع و بازی حساس شدند و در این میان حتی نشریه‌های اسرائیلی به این بازی پرداختند و برای آن مطلب نوشتند.

سازنده بازی «حمله موشکی» به واکنش کشورهای غربی درمورد ساخت این بازی اشاره کرد و یادآور شد: واکنش کشورهای خارجی نسبت به ساخت بازی «حمله موشکی» این بود که اصلا چرا آن را تولید کرده‌ایم؛ این درحالی است که آنها بازی‌های مختلفی را تولید کردند که طی آن در تهران عملیات کرده و آن را خراب و تصرف می‌کنند. آن وقت در چنین حالتی، در مقابل این بازی که ما ساختیم، در برابر آن موضع می‌گیرند.

آتش جام در ادامه سخنانش تصریح کرد: بزرگ‌ترین چالشی که به عنوان یک بازیساز اندرویدی با آن روبرو هستیم این است که توزیع بازی ما فقط توسط مارکت‌های اندرویدی امکان پذیر شده و مارکت‌های اندرویدی به دلایل مختلفی می‌توانند آن را منتشر نکنند. نکته جالب اینکه برخی از این مارکتهای معروف، برای انتشار بازی «حمله موشکی»، از ما می‌خواستند تا نامه ای از دو نهاد نظامی‌تهیه کنیم تا این بازی را منتشر کنند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر مارکت‌های اندرویدی ما به این سمت رفته اند که با شرکت‌های بازیساز خارجی قرارداد می‌بندند و بازی‌های آنها را در داخل ایران به ریال می‌فروشند، بر این اساس مشخص است که اگر این قبیل بازی‌های ضد اسرائیلی را در کنار بازی‌های آنها قرار بدهند که در مقابل بازی‌های تولید شده توسط آنهاست رابطه این مارکت‌ها با شرکتهای خارجی را تیره و تار می‌کند. بنابر این منافع آنها در این است که بازیهایی مثل «حمله موشکی» را منتشر نکنند.

آتش جام در ادامه سخنانش درباره توزیع بازی بیان کرد: نمونه‌هایی از توزیع کننده در خارج از کشور داریم که در کشور نیست و عملکرد آنها به این صورت است که آنها فقط پخش کننده بازی نیستند بلکه اینگونه است که وقتی بازی تولید می‌شود سایر کارها و اقدامات دیگر برای آن توسط این شرکت‌ها انجام می‌شود. در حقیقت این شرکت‌ها به نوعی شریک بازیساز می‌شوند و تبلیغات تلویزیونی و بیلبوردی لازم را به صورت خودکار برای آن بازی انجام می‌دهد.

وی لازمه ساخت بازی‌های اندرویدی موفق در ایران را دید درست و اصولی دانست و خاطرنشان کرد: ساخت بازی اندرویدی در ایران در ابتدا دید درستی لازم دارد که شاید تمامی‌ما هم که بازی‌هایی ساخته‌ایم این دید درست را نداشته‌ایم. نکته مهم بعدی مخاطب سنجی مناسب و اصولی است که باید بدانیم برای چه مخاطبی قصد ساخت بازی مورد نظر را داریم. همچنین نسبت به محتوایی که قرار است در قالب بازی ارائه دهیم، آگاه باشیم.

سازنده بازی «حمله موشکی» در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: در زمینه تولید بازی یک سری نگرانی‌ها و نکاتی وجود دارد؛ نخستین نکته این است که برخی از تولید کنندگان بازی به این سمت می‌روند که با بستن قراردادی بازی‌های خارجی را در ایران ترجمه و به ریال بفروشند. بر این اساس آنها با دادن سهم این شرکت‌های خارجی موجب خروج ارز از کشور می‌شوند و در نهایت نیز آرام آرام دیگر بازی تولید نمی‌شود و تولید ملی به سمت واردات بازی‌های خارجی، ترجمه و فروش آنها می‌رود.

آتش جام تصریح کرد: نکته مهمی‌که در صنعت بازی وجود دارد این است که در سال ۲۰۱۵ گردش مالی بازی‌های موبایلی ما ۳۹ میلیون دلار بوده که بخشی از آن به صورت ارز از کشور خارج شده است. بر این اساس ما باید بر روی بحث صادرات بازی از کشور فکر و برنامه ریزی کنیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به بازیهای در دست ساخت خود، بیان کرد: درآمد ترکیه کشور همسایه ما از بازی‌های رایانه‌ای ۱۴۴ میلیون دلار بوده است و اگر ما بتوانیم درصدی از بازی‌های خود را منطبق بر زبان و فرهنگ آنها البته با محتوای خودمان تولید کنیم، می‌توانیم ضمن ارزآوری به داخل کشور، اقدام به صدور محتوا و فرهنگ کشور به خارج از مرزها کنیم.

بنابرین گزارش، در ادامه این برنامه و در بخش معرفی بازی رایانه‌ای بازی ویدیویی «مبارزه در خلیج عدن» که روایت نبرد تکاوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران در برابر دزدان دریایی خلیج عدن است، معرفی شد. قصه این بازی از زمانی شروع می‌شود دزدان دریایی با ربودن یکی از کشتی‌های تجاری ما، بعد از کشتن تعدادی از خدمه، بقیه را به گروگان می‌گیرند. شما در این بازی مأموریت دارید به عنوان یکی از تکاوران نیروی دریایی ارتش، به جنگ دزدان بروید و خدمه ایرانی را نجات دهید.

«مبارزه در خلیج عدن» که در سال ۹۱ تولید شده، روایتی از حضور قدرتمندانه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران در آب‌های خلیج عدن و مبارزه با دزدان دریایی سومالی است، این بازی با استقبال خوب بازیبازان، بیش از ۳۶۰ هزار نسخه‌ای فروش داشته که برای یک بازی ویدیویی ایرانی، رکورد محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، معرفی بازی آپارتمانی «متر و لیوان»، اسباب‌بازی ایرانی «منجنیق» و آیتم علمی‌دیگر بخشهای اولین قسمت برنامه تلویزیونی «همبازی» بود.

بنابرین گزارش، در آیتم علمی‌این برنامه، به نقش بازی‌های رایانه‌ای در توانبخشی افراد سکته کرده، پرداخته شد که به صورت دوبله به روی آنتن رفت.

پخش برنامه تلویزیونی «همبازی» با شعار «اولین برنامه تلویزیونی درباره ویژگی‌های خوب بازی» از دیروز آغاز شده است. این برنامه هر هفته روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه پنج سیما پخش می‌شود و تکرار آن هم روز بعد ساعت ۱۱ است.

محمدحسین بزرگی، تهیه‌کننده، مجید رستگار، کارگردان هنری، حسین گلزار و علیرضا بیات هم سردبیری این برنامه را با اجرای مسعود غزنچای برعهده دارند.