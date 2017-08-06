پیروزی مردم سوریه در مقابل تروریست ها امیدوار کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی صبح امروز (یکشنبه ۱۵ مرداد) در دیدار با عماد خمیس نخست وزیر سوریه، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همیشه حامی ملت و دولت سوریه خواهد بود و امیدواریم که مذاکرات آستانه به نتیجه مطلوبی برسد تا بتوانیم شاهد برقراری هر چه سریع تر صلح در منطقه باشیم.

براساس این گزارش در این دیدار نخست وزیر سوریه گفت: برگزاری انتخابات دموکراتیک و مراسم تحلیف را خدمت شما و ملت بزرگ ایران تبریک می گویم و امیدوارم که دولت جدید بتواند به موفقیت های بزرگی دست پیدا کند.

وی اظهار داشت: ملت و رهبر سوریه بهترین قدردانی را نسبت به حکومت و ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران دارند و نسبت به این امر واقف هستند که بدون حمایت های شما نمی توانستیم به این پیروزی ها دست پیدا کنیم.

عماد خمیس با اشاره به نقش آمریکا، اسرائیل و عربستان صعودی در برهم زدن آرامش منطقه ای، تصریح کرد: اینها بذر تروریست را کاشتند و چنین بحرانی را به وجود آوردند، آنها به دنبال ایجاد بی ثباتی در منطقه بوده و هستند، اما ما نمی گذاریم که آنان به اهدافشان برسند.

وی تاکید کرد: از لحاظ سیاسی و نظامی وضع در سوریه روز به روز بهتر می شود اما اکنون بزرگترین چالش ما مسائل اقتصادی است که با همکاری و همفکری شما آن را هم پشت سر خواهیم گذارد.

نخست وزیر سوریه گفتک همکاری های دوجانبه اقتصادی به نفع هر دو کشور خواهد بود و اکنون که در مرحله بازسازی و توسعه اقتصادی قرار داریم، جمهوری اسلامی ایران می تواند ما را در این مسیر همراهی کند و این می تواند نقطه آغاز دیگری بر همکاری های میان دو کشور باشد.

عماد خمیس گفت: ایران یک قدرت بین المللی در منطقه است و در برقراری صلح و آرامش و ایجاد ثبات نقش موثری داشته و خواهد داشت و ما امیدواریم که عربستان سعودی هم دست از همکاری با اسرائیل و آمریکا بردارد و به برقراری آرامش در منطقه بیاندیشد.

وی در پایان تصریح کرد: خون سوری ها و ایرانیان با هم آمیخته شده و نتیجه آن رسیدن به نقطه درخشانی به نام مقاومت است و ما مطمئن هستیم که در کنار هم می توانیم در مقابل دشمنان ایستادگی کرده و به پیروزی برسیم.