به گزارش خبرنگار مهر، شرایط شرکت در این جایزه، مطابق فراخوان منتشر شده از سوی موسسه یونس امره، به این شرح است:

اثر مورد نظر می‌بایستی در بین تاریخ‌ ۲۰۱۵/۰۱/۰۱ تا ۲۰۱۷/۰۷/۲۰ به چاپ رسیده باشد.

اثر مورد نظر می‌بایست با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده باشد.

ارسال اصل کتاب ترکی و ترجمه آن به موسسه یونس امره الزامی است.

هیچگونه محدودیتی درباره موضوع آثار وجود ندارد.

امکان ارسال چندین اثر برای هر فرد وجود دارد.

آثار چند جلدی، در هنگام داوری بعنوان یک اثر در نظر گرفته خواهد شد.

آخرین تاریخ ارسال آثار ۹ شهریور ۹۶ است.

مطابق این فراخوان، پدیدآورندگان آثاری که شرایط فوق‌الذکر را دارا هستند، می‌توانند آنها را به موسسه یونس امره واقع در تهران، بلوار آفریقا، خیابان شهید سعیدی، پلاک ۱۲ ارسال کنند.