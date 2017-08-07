استفاده از ماهواره های سنجش از دور برای مدیریت بحران و هواشناسی

محمدهمایون صدر در گفتگو با خبرنگار مهر، برنامه سازمان فضایی ایران را ساخت و خرید ماهواره سنجشی با کاربردهایی همچون ارسال و دریافت تصاویر از طریق ماهواره، عنوان کرد و گفت: این تصاویر برای سازمان هواشناسی و مدیریت بحران کاربرد دارد.

وی با بیان اینکه اطلاعات ماهواره های سنجش از دور در اختیار سازمان هواشناسی قرار می گیرد، ادامه داد: تصاویر ماهواره ای که برای هواشناسی مورد نیاز است نیاز به رزولوشن بالا ندارد اما در تصاویری که به کمک مدیریت بحران می آید از ماهواره هایی با کیفیت و دقت اندازه گیری یک متر تا ۱۰ متر استفاده می شود.

صدر با اشاره به اینکه در تصاویری که سازمان هواشناسی از طریق ماهواره های سنجش از دور دریافت می کند اطلاعات در کل کشور رصد می شود، افزود: اما در ماهواره هایی که برای مدیریت بحران درنظر می گیریم، اطلاعاتی که تولید می شود با جزئیات بیشتری برای نقطه مورد نظر، خواهد بود.

معاون سازمان فضایی ایران با بیان اینکه سازمان هواشناسی از تصاویر ماهواره های سنجش از دور برای تکمیل اطلاعات هواشناسی استفاده می کند، گفت: در حوزه مدیریت بحران، اطلاعات برای پیشگیری و مقابله با حوادث طبیعی از طریق تصاویر ماهواره ای دریافت می شود.

وی با اشاره به برنامه های سازمان فضایی برای کاربردی کردن ماهواره های سنجش از دور در کشور، افزود: این برنامه در دو جهت ساخت ماهواره و نیز خرید ماهواره از خارج دنبال می شود. به نحوی که اگر برای دریافت تصاویر و اطلاعات، از ماهواره داخلی استفاده کنیم توانایی تغییر جهت دوربین و مدیریت آن را در مواقع بحران خواهیم داشت اما اگر از ماهواره خارجی استفاده کنیم مدیریت آن در اختیار خودمان نخواهد بود.

صدر اضافه کرد: با داشتن ماهواره داخلی به طور قطع، امکانات بیشتری خواهیم داشت و به همین دلیل سعی براین است که در کنار خرید ماهواره سنجش از دور، ساخت این ماهواره را نیز داشته باشیم.

وی تصاویر ماهواره ای را ابزاری برای پیش بینی، پیشگیری، مدیریت بحران و پیگیری بعد از آن عنوان کرد.