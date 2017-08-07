تیلرسون: اختلافات واشنگتن- مسکو قابل حل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه از تمایل این کشور برای همکاری با روسیه سخن گفت و قطع رابطه با مسکو را بر سر اختلاف نظرهای موجود بی معنی توصیف کرد.

وی همچنین با اشاره به دیداری که دیروز یکشنبه با «سرگئی لاوروف» همتای روس خود داشت، گفت: روسیه نیز برای مذاکره و یافتن راه حلی که به پیشرفت درباره اوکراین منجر شود، ابراز تمایل کرده است.

تیلرسون همچنین گفت به رابطه واشنگتن- مسکو با دیدی عملگرایانه نگاه می کند و بر این باور است که می توان مشکلات را حل کرد.

اما وی مدعی شد که به لاوروف گفته است: روسیه باید درک کند که مداخله در روند انتخاباتی آمریکا مسئله مهمی است- اتهامی که دولتمردان کنگره بی آنکه شواهد قانع کننده ای ارائه دهند، به مسکو نسبت می دهند.