به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق آشنا مجری طرح «نرمافزار اتوماسیون معادن، روند توزین، مدیریت هزینهها، مدیریت زمانبندی روال کاری و مدیریت انبار» اظهار داشت: هدف از طراحی و پیادهسازی این نرمافزار، مکانیزه کردن روند توزین، مدیریت هزینهها، مدیریت زمانبندی روال کاری و مدیریت انبار در معادن سیمان است.
آشنا ادامه داد: ما فعالیت هایمان را در قالب شرکتی در بخش نرمافزار، تولیدکننده انواع نرمافزارهای صنعتی و تخصصی، حسابداری، توزین و اتوماسیون اداری انجام می دهیم و در بخش سختافزار نیز ارائهدهنده سیستمهای تأمین برق شامل UPS، استابلایزر و باطری هستیم.
وی در خصوص کارکردهای نرمافزار تولید شده توسط این شرکت گفت: این نرمافزار باعث از بین بردن اشتباهات ناخواسته، امنیت کار، تسریع در کار، مدیریت امور انبارداری به همراه انجام امور صنعتی، ایجاد بانک اطلاعاتی کامل از روند کار، مدیریت بر تمام روال کاری معدن، ایجاد گزارشات کلی و جزئی و پویا در هر زمان دلخواه میشود و برای مخاطبان، مدیریت و اتوماسیون امور جاری معادن را که در اولویت قرار دارد تسریع میبخشد.
مدیر این شرکت افزود: استفاده از این نرمافزار ضمن جلوگیری از اشتباهات ناشی از ورود دستی اطلاعات و سوءاستفادههای احتمالی شخصی، باعث افزایش بهرهوری سازمان بهواسطه یکپارچگی نرمافزار اتوماسیون در حوزه مدیریتی میشود.
وی با اشاره به قابلیتها و امکانات این نرمافزار گفت: تعریف اطلاعات پایه و ماشینآلات، کارکرد ماشینآلات، تعریف مشخصات فنی دستگاه، نوع دستگاه، دستگاههای معادل، تعیین کارکرد ماشینآلات، تعریف طرف حساب و پیمانکار، صدور قرارداد و صورت وضعیت، آنالیز شیمیایی، آنالیز مواد، مشخصات کد جنس و نوع مواد، مشخصات جبهههای کاری معدن، آتشباری، تعیین کامیونهای فعال در جبهه کاری، اکتشافات، تشخیص پلاک از طریق دوربین و تشخیص ماشینآلات از طریق RFID از جمله زیرسیستمها و امکانات این نرمافزار به شمار میرود.
وی با اشاره به گستره بازار مصرفی این نرم افزار گفت: بازار هدف نهایی تمام معادن روباز است که تعداد آنها در ایران حدود ۸۵۰۰ معدن است.
آشنا ادامه داد: در ایران حدود ۱۰۰ معدن و کارخانه سیمان وجود دارد و به استناد نرخ رشد صنعت ساختمان در برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، نرخ رشد ایران که ۸ درصد عنوان شده و سازمان بانک جهانی که نرخ ۵درصد را در نظر گرفته و با توجه به نرخ رشد سالهای قبل، میتوان رشد دو درصدی را در دو سال آینده برای بازار هدف این محصول انتظار داشت.
وی با بیان این که در حال حاضر پروژه وارد فاز دوم شده است، اظهار کرد: در مقطع فعلی، با توجه به نمونه اولیه تولید شده، در حال پیادهسازی بخشهای مختلف نرمافزار از جمله ارتباط با دوربین پلاک خوان، پیادهسازی تکنولوژی RFID، ماژول گزارشساز و ... هستیم.
وی همچنین با اشاره به پشتیبانی مالی صحا از این پروژه، این حمایت را دارای تأثیر بهسزایی در رسیدن به بازدهی سریعتر پروژه توصیف کرد و گفت: یکی از بهترین روشها برای افزایش خودکفایی در حوزه نرمافزار توسعه زیرساختهای اقتصادی این بخش است و برای رسیدن به این هدف برنامهریزیهای نظامدار و تعیین مسیر رسیدن به هدف از اهمیت بهسزایی برخوردار است.
