وضعیت بررسی «درگیری یک نماینده با پلیس» و «سلفی گرفتن با موگرینی»

محمدجواد جمالی‌ نوبندگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پرونده‌های در دست بررسی در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار داشت: تاکنون پرونده جدیدی در هیأت مطرح نشده و مشخص نیست که در این هفته پرونده جدیدی واصل می‌شود یا خیر.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا اتفاقاتی مانند برخورد نماینده بیجار با مأمور پلیس راهور و سلفی گرفتن جمعی از نمایندگان با فدریکا موگرینی با توجه به بازتاب بد آن در هیأت نظارت بررسی می‌شود یا خیر، تصریح کرد: تا بحال روش کار ما در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این‌گونه بوده است که یا باید شکایتی از طریق مرجع قضایی به هیأت ارجاع شود، یا فردی شخصاً از یک نماینده شکایت کرده باشد و یا گزارشی از طرف هیأت رئیسه مجلس به هیأت ارجاع شود.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: بنابراین هیأت نظارت به طور مستقیم به مسائل ورود نمی‌کند.

اگر ناجا از نماینده بیجار شکایت کند، اظهارات هر دو طرف را بررسی می کنیم

جمالی نوبندگانی ادامه داد: در رابطه با موضوع درگیری آقای حمدالله کریمی نماینده بیجار با مأمور پلیس راهور، تابحال شکایتی از طرف ناجا علیه ایشان واصل نشده و اگر واصل شود، هم شکایت پلیس را بررسی می‌کنیم و هم توضیحات نماینده را.

وی افزود: در این قضیه آقای کریمی معتقد است که از طرف مقابل تعدی صورت گرفته و وی مجبور به واکنش شده است؛ البته ما معتقدیم این مسئله باید به نوعی مدیریت می‌شد که کار به اینجا نکشد.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اظهار داشت: امروز در جلسه کمیسیون امنیت ملی، خودم این مسئله را پیشنهاد دادم که یک جلسه هماهنگی با فرمانده محترم ناجا داشته باشیم تا میان دو طرف هماهنگی‌هایی صورت بگیرد که شاهد تکرار این مسائل نباشیم؛ چرا که نمایندگان در سطح شهرها و جاده‌ها مدام در حال تردد هستند و باید در این رابطه تعامل زیادی میان دو طرف باشد.

اعضای کمیسیون امنیت ملی از سلفی گرفتن برخی نمایندگان انتقاد کردند

جمالی نوبندگانی درباره موضوع سلفی گرفتن برخی نمایندگان با موگرینی هم گفت: این مسئله هم امروز به صورت جزئی در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد و تقریباً همه اعضا تأکید داشتند که این کار درست نبوده و نباید انجام می‌شده است.

وی در عین حال تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که کل افرادی که در این جریان دخیل بودند، شاید ۱۰ نفر هم نبوده‌اند؛ در حالی که آن روز مجلس ۲۶۰ نماینده داشته است، بنابراین کوبیدن کل مجلس به خاطر حرکت چند نفر منصفانه نیست و از طرفی، آقای رجبی نماینده شیراز هم بابت این مسئله عذرخواهی کرده است.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در پاسخ به این سؤال که چرا برخی نمایندگان مانند آقای مازنی با انتشار پست‌هایی حرکت خود را توجیه کرده‌اند، تأکید کرد: شخصاً معتقدم نباید به این مسائل جناحی نگاه کرد؛ مثلاً امروز آقای کواکبیان در کمیسیون امنیت ملی منتقد این عکس گرفتن بود و می‌گفت که من از سر کنجکاوی نگاه کردم که ببینم چه خبر است و جالب است که آقای کریمی قدوسی هم حرف آقای کواکبیان و انتقاد او را تحسین کرد.

نباید در این مسائل متوقف بمانیم

جمالی نوبندگانی اظهار داشت: واقعاً باید مراقب باشیم و ببینیم که مشکل مملکت چیست؛ مشکل مملکت اینها نیست، ببینیم تیم اقتصادی دولت کیست و قرار است چه مشکلی از مردم باز کند، فساد، فحشا و مواد مخدر را ببینیم که مردم را بیچاره کرده است.

وی افزود: فکر می‌کنم که حتی رئیس و نواب رئیس مجلس هم این حرکت را تقبیح کرده و یا خواهند کرد، اما نباید در این مسائل متوقف بمانیم.