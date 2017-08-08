مسئولان باید پاسخگو باشند/ برد مقابل سپاهان به تاریخ پیوست

رضا مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص پیروزی پرگل تیمش برابر سپاهان اصفهان گفت: آن برد برای ما به تاریخ پیوسته است، ما روند خوبی در آن بازی داشتیم و به یک برد خوب هم دست پیدا کردیم. بازیکنانم فعل خواستن را صرف کردند، کاملا بر بازی مسلط شدند و توانستند چهار گل به سپاهان بزنند. البته خودم فکر نمی کردم چنین نتیجه ای رقم بخورد اما بازیکنان پدیده با تمام توان مقابل حریف ظاهر شدند و به چهار گل هم دست پیدا کرد.

سرمربی پدیده مشهد در خصوص دیدار هفته سوم تیمش برابر صنعت نفت آبادان گفت: نفتی ها یارگیری خوبی انجام دادند و بازیکنانی به این تیم آمدند که با تفکرات کمالوند آشنا بودند. آنها برابر استقلال تهران به پیروزی رسیدند و در مقابل سایپا هم در ثانیه های پایانی شکست خوردند. مطمئن هستم روز جمعه فقط به پیروزی برابر ما فکر می کنند و نمی خواهند دست خالی از مشهد به آبادان بازگردند.

وی در خصوص وضعیت پدیده هم گفت: تیم ما بازیکنان باتجربه ای مثل رضا ناصحی، محمد قاضی و محمد خلعتبری دارد و در کنار اینها بازیکنان جوانی هم داریم که تشنه پیروزی هستند و فکر می کنم ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه باعث شده تا پدیده شرایط خوبی داشته باشد. بازیکنان من می دانند مقابل صنعت نفت و سایر تیم ها تا پایان فصل کار سختی در پیش دارند و نباید با یک برد دچار غرور شوند.

رضا مهاجری در پاسخ به این پرسش که آیا به بازیکنان پاداش هم داده اید یا خیر، گفت: قطعا وقتی بازیکنان تلاش می کنند و پیروز می شوند باید پاداش هم بگیرند. کار خوب پاداش دارد و بازیکنان می دانند که خیر و شر همیشه وجود دارد اما من امیدوارم هر هفته پیروز شویم تا بازیکنان پاداش بگیرند نه خدایی نکرده جریمه شوند.

وی با انتقاد از تعطیلی لیگ پس از هفته پنجم گفت: بخاطر موفقیت تیم ملی مجبور هستیم این شرایط را بپذریم اگر چه در بدترین زمان لیگ تعطیل می شود، زیرا در آن موقع تیم ها به هماهنگی کامل رسیدند، اما باید آرزوی موفقیت تیم ملی را داشته باشیم و شرایط خودمان را مدیریت کنیم تا در پایان تعطیلات از آمادگی کامل برخوردار باشیم.

سرمربی پدیده مشهد در پاسخ به این سوال که چرا پدیده و سیاه جامگان در ورزشگاه تازه تاسیس امام رضا(ع) بازی نمی کنند، گفت: این را باید مسئولان جواب دهند و پاسخگو باشند فکر می کنم تماشاگران مشهدی هم از این موضوع ناراحت هستند که به ورزشگاه نمی آیند، تنها آرزو می کنم این مشکل هر چه زودتر برطرف شده تا بتوانیم در این ورزشگاه بسیار خوب و پر امکانات بازی کنیم.

مهاجری در پایان خاطرنشان کرد: به حمایت فوتبال دوستان مشهدی نیاز داریم و از آنها می خواهم هفته های آتی که در مشهد بازی داریم به ورزشگاه بیایند و ما را حمایت کنند.