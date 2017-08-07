به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا غفاری ۱۰ سال پیش در سریال «آشپزباشی» حضور داشته و در ۱۰ سال گذشته در هیچ سریال تلویزیونی حضور نداشته است.

گروه سازنده سریال «سایه بان» از یک ماه پیش کار تصویربرداری را در تهران و در یک کارگاه تولید مبل شروع کرده اند و طی چند روز آینده و پس از اتمام کار در کارگاه مبل سازی گروه به لوکیشن دیگری در تهران نقل مکان خواهند کرد.

با ورود به لوکیشن جدید بازیگران دیگری به جمع بازیگران سریال می پیوندند.

قصه سریال «سایه بان» برادران محمودی با تکیه بر زندگی قشر کارگر، روابط، بیم ها و امیدهای آنها طراحی شده است. در خلاصه داستان آمده است: سایه بان قصه زندگی امروز ما و شماست. دو رفیق که در منطقه ای کارگر نشین بزرگ شده اند، تا پای جان تلاش می کنند تا با امید چراغ خانه هایشان را روشن نگه دارند. ایستاده اند در برابر سرنوشت سرکش. عشق و ایمان، خون می شود در رگ هایشان تا از پا نیفتند و دلخوش بمانند به رحمت خدا و فرداهای بهتر اما زخمی در راه است زخمی که سنگ محکیست برای رفاقت دیرینه شان ...

بازیگران سریال عبارتند از امین تارخ، آزیتا حاجیان، رویا تیموریان، بهزاد فراهانی، علی اوسیوند، پریوش نظریه، مجتبی پیرزاده، هستی مهدوی، کاوه خداشناس، افسانه کمالی، حسام محمودی، خاطره حاتمی، سامان صفاری، افشین اخلاقی، سینا مهراد، ساقی حاجی پور، زهرا بهروز منش، مهری آل آقا، جعفر کرمانی، نگار جعفری و...