رویا تیموریان در سریال برادران محمودی

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال «سایه بان» محصول گروه فیلم و سریال شبکه دو سیماست که نوید و جمشید محمودی از اوایل امسال پیش تولید آن را شروع کرده اند با پایان یافتن مراحل پیش تولید و آماده شدن دکور اولین لوکیشن سریال که یک کارگاه بزرگ است، به زودی فیلمبرداری آن در تهران آغاز خواهد شد.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: سایه بان قصه زندگی امروز ما و شما است. ۲ رفیق که در منطقه ای کارگرنشین بزرگ شده اند تا پای جان تلاش می کنند که چراغ خانه هایشان را روشن نگه دارند. ایستاده اند در برابر سرنوشت سرکش. عشق و ایمان، خون می شود در رگ هایشان تا از پا نیفتند و دلخوش بمانند به رحمت خدا و فرداهای بهتر، اما زخمی در راه است؛ زخمی که سنگ محکی است برای رفاقت دیرینه شان ...

تا امروز حضور امین تارخ، آزیتا حاجیان، بهزاد فراهانی، علی اوسیوند و پریوش نظریه در این سریال قطعی شده است.

به زودی لیست نهایی بازیگران و عوامل «سایه بان» معرفی خواهند شد.