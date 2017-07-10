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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۷

رویا تیموریان در سریال برادران محمودی

رویا تیموریان در سریال برادران محمودی

رویا تیموریان به جمع بازیگران سریال «سایه بان» ساخته برادران محمودی پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال «سایه بان» محصول گروه فیلم و سریال شبکه دو سیماست که نوید و جمشید محمودی از اوایل امسال پیش تولید آن را شروع کرده اند با پایان یافتن مراحل پیش تولید و آماده شدن دکور اولین لوکیشن سریال که یک کارگاه بزرگ است، به زودی فیلمبرداری آن در تهران آغاز خواهد شد.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: سایه بان قصه زندگی امروز ما و شما است. ۲ رفیق که در منطقه ای کارگرنشین بزرگ شده اند تا پای جان تلاش می کنند که چراغ خانه هایشان را روشن نگه دارند. ایستاده اند در برابر سرنوشت سرکش. عشق و ایمان، خون می شود در رگ هایشان تا از پا نیفتند و دلخوش بمانند به رحمت خدا و فرداهای بهتر، اما زخمی در راه است؛ زخمی که سنگ محکی است برای رفاقت دیرینه شان ...

تا امروز حضور امین تارخ، آزیتا حاجیان، بهزاد فراهانی، علی اوسیوند و پریوش نظریه در این سریال قطعی شده است.

به زودی لیست نهایی بازیگران و عوامل «سایه بان» معرفی خواهند شد.

کد مطلب 4026554

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