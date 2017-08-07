به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، علی تیموری مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تفاهم نامه همکاری راه اندازی واحد سگ های حافظ محیط زیست در محیط بانی های کشورکه صبح امروز در محل سازمان حفاظت محیط زیست منعقد شد، در مرحله نخست به مدت سه سال و به صورت پایلوت عملیاتی می شود.

تیموری افزود: طرح استفاده از سگ های حافظ محیط زیست با هدف کاهش درگیری های فیزیکی متخلفان با محیط بانان، به حداقل رساندن آسیب دیدگی و تقلیل چالش ها در حوزه محیط بانی، تقویت روحیه ماموران یگان حفاظت و گارد محیط زیست برای مقابله با شکارچیان متخلف، جبران کمبود نیروی انسانی و ایجاد احساس ناامنی و تشویش ذهنی برای شکارچیان متخلف به مرحله اجرا رسید.

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مرحله نخست طرح پایلوت استفاده از سگ های حافظ محیط زیست در سه استان تهران، سمنان و البرز اجرا می شود، اظهار کرد: تمامی هزینه های اجرای طرح به صورت داوطلبانه و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی توسط بنیاد تنوع زیستی هامون تامین خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه میان اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید به عنوان نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و بنیاد تنوع زیستی هامون منعقد شده است و سازمان حفاظت محیط زیست هیچ تعهد مالی در این زمینه نخواهد داشت.

تیموری در خصوص وضعیت نگهداری سگ ها پس از پایان طرح، گفت: با پایان دوره، تمامی سگ ها از جمله سگ های مولد به سازمان حفاظت محیط زیست تحویل داده می شود.