۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۴۳

به مناسبت روز خبرنگار

محمد احسانی مدیر شبکه نسیم به دیدار همکاران هنری خبرگزاری مهر آمد

محمد احسانی مدیر شبکه نسیم در آستانه روز خبرنگار به خبرگزاری مهر آمد و درباره مسایل مختلفی به گفتگو پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احسانی مدیر شبکه نسیم و امیرعباس اشرف مدیر روابط عمومی این شبکه امروز دوشنبه ۱۶ مردادماه در آستانه روز خبرنگار به خبرگزاری مهر آمدند تا با همکاران گروه هنر این رسانه گپ و گفتی دوستانه داشته باشند. 

احسانی با حضور در خبرگزاری مهر گفتگویی درباره اتفاقات حوزه تلویزیون داشت و درباره رویکردهای جدید و سیاستگذاری های این شبکه در آینده سخن گفت.

مدیر شبکه نسیم در این بازدید سرزده درباره مسایل مختلفی به گفتگو با دبیر گروه هنر و خبرنگار بخش رادیو و تلویزیون این بخش پرداخت.

محمد احسانی که در عرصه های مختلف مدیریتی در تلویزیون و سینما فعالیت داشته است ۱۳ خردادماه امسال مدیریت شبکه نسیم را بر عهده گرفت.

عطیه موذن

