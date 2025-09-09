به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه، مأموران پلیس مترو تهران، در یک عملیات غافلگیرانه، دو سارق حرفه ای را که در خطوط مترو اقدام به سرقت از مسافران میکردند، دستگیر کردند.
این عملیات پس از دریافت شکایات مکرر مسافران درباره سرقتهای ماهرانه در ایستگاهها و واگنهای مترو، کلید خورد.
بر اساس این گزارش، مأموران پلیس مترو با بررسی فیلمهای دوربینهای مداربسته و رصد رفتارهای مشکوک، موفق به شناسایی دو نفر شدند که با روشی خاص و با استفاده از شلوغی واگنها، اقدام به سرقت اموال مسافران میکردند.
در این عملیات، مقداری طلا و چند قطعه سکه بهار آزادی با ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال (۱ میلیارد تومان) از متهمان کشف شد.
