داروی بیماری کلیه موجب عفونت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آنکه محققان دریافتند بیماران مصرف کننده داروی کورتیکواستروئید موسوم به «متیل پردنیزولون» دچار عوارض جانبی جدی و نگران کننده ای شدند، آزمایشات بالینی را متوقف کردند. در اکثر موارد عفونت های حاد نظیر ذات الریه و مننژیت گزارش شده بود.

پژوهشگران دریافتند در مجموع حدود ۱۵ درصد بیماران مصرف کننده این دارو در طول مدت دو سال بعد از مصرف دارو مبتلا به این مشکلات جدی شده بودند. در حالی که تنها ۳ درصد بیماران مصرف کننده دارونما دچار چنین مشکلاتی شده بودند.

این مطالعه متمرکز بر بیماران مبتلا به نوعی بیماری کلیوی موسوم به نفروپاتی ایمونوگلوبولین A (IgA) بود. این بیماری زمانی بروز می کند که IgA، پروتئین سیستم ایمنی، در کلیه ها تشکیل شده و منجر به التهاب می شوند.

متیل پردنیزولون و سایر کورتیکواستروئیدها موجب توقف سیستم ایمنی شده و التهاب مرتبط با آلرژی های شدید، آسم، آرتروز و سایر مشکلات را تسکین می دهند. برخی مطالعات نشان می دهند که این داروها می توانند به درمان نفروپاتی IgA کمک کنند.

به گفته متخصصان کلیه، از آنجایی که این داروها واکنش ایمنی را کاهش می دهند، تعجب آور نیست که عفونت ها عارضه جانبی آن باشند.