اهمیت همکاری واشنگتن با متحدان آسیایی/ بازی قدرت در آسیا-پاسیفیک

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در حالی که روابط واشنگتن و پیونگ‌یانگ فراز و فرودهای بسیاری در دوران «باراک اوباما»، رئیس جمهور پیشین آمریکا تجربه کرد، ورود «دونالد ترامپ» به کاخ سفید بار دیگر این رابطه را دستخوش تحولات زیادی کرده است.

ترامپ پیش از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بود که آزمایش‌های موشکی پیونگ‌یانگ خط قرمز دولت او خواهد بود و او بیکار نمی‌نشیند تا «کیم جونگ اون» بُرد موشک‌هایش را افزایش دهد.

باید گفت از منظر واشنگتن در حال حاضر کره شمالی بزرگترین تهدید کننده منافع ملی و امنیتی ایالات متحده آمریکا در منطقه آسیا پاسیفیک و جهان محسوب می شود. در اوایل ماه جولای، پیونگ یانگ اولین موشک بالستیک قاره پیما خود را آزمایش کرد که این آزمایش یکی از دهها اقدام تحریک آمیز کره شمالی از زمان ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» تاکنون بوده است.

آزمایش این موشک که برد آن 8 هزار کیلومتر است و قابلیت حمل کلاهک هسته ای را دارد، بزرگترین چالش برای ایالات متحده آمریکا و «دونالد ترامپ» به شمار می رود که وعده داد از تولید این نوع از موشک ها جلوگیری می کند. اما این عرض اندام های خشک و خالی و پوشالی هرگز رهبر کره شمالی را نترساند. در حال حاضر کره شمالی یکی از قدرت های نظامی صاحب سبک جهان است که تلاش می کند تا قدرت دفاعی خود را از راه های مختلف تقویت کند. این کشور تاکنون ده ها موشک بالستیک ساخته و آزمایش کرده و به دنبال تولید بمب اتم به تعداد زیاد است.

به نظر می رسد کره شمالی قصد ندارد به آزمایشهای موشکی و تقویت قدرت دفاعی خود خاتمه دهد. اقدامات کره شمالی باعث شده واشنگتن بیش از گذشته به متحدان آسیایی خود توجه کند.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور امریکا این مهم را درک نموده به همین علت از زمان آغاز ریاست جمهوری خود بارها با «شینزوآبه» نخست وزیر ژاپن ملاقات مستقیم و غیرمستقیم داشته و در طی ملاقات اخیر خود با «مون جائه» رئیس جمهور جدید کره جنوبی بر اهمیت وجود یک اتحاد قوی در آسیا تاکید کرده است.

باید گفت که ترتیبات امنیتی آمریکا در آسیا دارای ساختاری و ماهیتی متفاوت از ترتیبات امنیتی امریکا در اروپاست. ترتیبات امنیتی ایالات متحده آمریکا با متحدان آسیایی خود اکثرا دوجانبه بوده و یکی از مهمترین دلایل ایجاد این نوع ترتیبات، جلوگیری از اقدامات یک طرفه متحدین است.

به عبارت دیگر ایالات متحده امریکا یک نوع بازی قدرت را در آسیا دنبال می کند که با به کارگیری ترتیبات امنیتی خاص، خواهان محدود کردن اقدامات «دولتهای سرکش» (تایوان، ژاپن و کره جنوبی) در این منطقه است، دولتهایی که ممکن است امریکا را به سمت درگیری های ناخواسته بکشانند.

واقعیت این است که ایالات متحده امریکا با سه کشور تایوان، کره جنوبی و ژاپن اتحادش را قویتر کرده و به جای گسترش اتحاد و افزودن اعضاء جدید به آن، به روابط اتحاد وابسته بوده و روابط نزدیک تر با این اتحادها را به منظور کنترل بیشتر بر سیاست های داخلی و خارجی آنها دنبال می کند.

به عنوان مثال، ایالات متحده امریکا سامانه موشکی تاد – فناوری موشکی پیشرفته جهت جلوگیری از حمله موشکی کره شمالی- را در قلمرو کره جنوبی مستقر کرده است. این واقعیت به یک موضوع داغ و جنجالی در کره جنوبی تبدیل شده و در واقع یکی از مهمترین موضوعات انتخابات ریاست جمهوری 2017 این کشور بوده است.

ایالات متحده امریکا عمدا در جریانات سیاسی داخلی کره جنوبی دخالت کرده و این واقعیت نشان دهنده وابستگی کره جنوبی به ایالات متحده امریکا از لحاظ امنیتی است. در رابطه با ژاپن و تایوان نیز همینطور بوده و واشنگتن به خود اجازه داده است در جریانات و تحولات سیاسی و نظامی در این کشورها دخالت کند.

به اعتقاد کارشناسان دولت ترامپ باید نوع نگاه خود به منطقه آسیا پاسیفیک را تغییر داده و زمینه های همکاری با متحدان خود در این منطقه را افزایش دهد. واشنگتن نباید متحدان خود در آسیا را دولتهای سرکشی بداند که ممکن است امریکا را به سمت درگیری های ناخواسته بکشانند. واشنگتن همچنین باید ترتیبات امنیتی سه جانبه را جهت کاهش تهدیدات کره شمالی و چین در منطقه دنبال نماید.

همانطور که کره شمالی به تهدیدات علیه امریکا ادامه می دهد، دولت ترامپ نیز باید تلاش بیشتری جهت تقویت اتحادهای آسیایی خود کرده و به گونه ای عمل کند که متحدین آن در منطقه آسیا پاسیفیک مطمئن شوند امریکا به روابط با آنها هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ امنیتی متعهد است.

ایالات متحده امریکا همچنین باید به بازی قدرت خود در گذشته در منطقه آسیا- پاسیفیک توجه نموده و از آن جهت سرمایه گذاری و تقویت اتحادهای خود در این منطقه استفاده کند.