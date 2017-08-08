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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۲۳

سخنگوی ناجا عنوان کرد؛

پلیس از یک نماینده مجلس شکایت کرد/ تشریح جزئیات ماجرا

پلیس از یک نماینده مجلس شکایت کرد/ تشریح جزئیات ماجرا

سخنگوی ناجا به رفتار نماینده مجلس در فرودگاه مهرآباد با مامور پلیس واکنش نشان داد و گفت: پلیس از این نماینده شکایت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظرالمهدی افزود: رفتار تند و پرخاشگرانه و نامعقولی که در فرودگاه مهرآباد از یک نماینده مجلس در برابر ماموران خدوم ناجا سرزد نه تنها در شان نمایندگان برگزیده هیچ ملتی نیست بلکه اساسا در شان هیچ فردی نخواهدبود و لاجرم باید با سازوکارهای قانونی با آن مقابله گردد تا دیگر بار  مجال تکرار پیدا نکند.

وی ادامه داد: به همین سبب پلیس از آن نماینده، شکایت کرده و رجاء واثق دارد که قوه قضائیه برای تاثیر پرشمول آن واکنش سخیف بر افکار عمومی، دراسرع وقت به این مهم رسیدگی کند.

کد مطلب 4053075

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