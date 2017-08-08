به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر افق، در این دورهمی که از سوی این نشر و باشگاه کتاب افق برگزار می‌شود، ژانر وحشت و آثار داستانی سیامک گلشیری در ژانر وحشت معرفی و درباره‌ چگونگی نوشتن داستان‌ در این ژانر گفت‌وگو خواهد شد.

«تهران، کوچه‌ی اشباح» اولین حضور جدی سیامک گلشیری در ادبیات کودک و نوجوان است. این داستان بلند در ژانر فانتزی - گوتیک دسته‌بندی می‌شود و ماجرای آن درباره پسربچه‌ای تهرانی است که به دراکولا تبدیل می‌شود. این کتاب از نخستین تجربه‌های داستان ترسناک ایرانی برای نوجوانان است که اولین‌بار در سال ۱۳۷۸ از سوی نشر افق منتشر شد. بااین‌که بیش‌تر از صد سال از ظهورِ اوّلین و مشهورترین خون‌آشام یعنی دراکولای برام استوکر می‌گذرد، امّا گلشیری خون‌آشامِ تازه‌ای را به جهانِ ادبیات وارد کرد که برای نوجوانان جذاب بود. ماجرای زندگی این دراکولا در پنج جلد با نام‌های «تهران، کوچه‌ی‌ اشباح؛ ملاقات با خون‌آشام؛ شبح مرگ؛ جنگل ابر و شبِ شکار» در قالب مجموعه‌ خون‌آشام از سوی نشر افق منتشر شده‌ است.

باشگاه کتاب افق در سال ۱۳۸۳ با هدف ترویج کتاب‌خوانی، ترغیب نوجوانان به خواندن، گفت‌وگوی هدف‌مند درباره کتاب و دیدار با نویسنده‌ها و مترجم‌ها راه‌اندازی شد. این باشگاه تا سال ۱۳۸۵ فعال بود و و نشست‌های هفتگی کتاب‌خوانی و فعالیت‌های کتاب‌محور برای نوجوانان برگزار می‌کرد. پس از حدود ۱۰ سال وقفه، اردیبهشت امسال عضوگیریِ دوباره‌ باشگاه کتاب افق آغاز شد و فعالیت‌های رسمی باشگاه از ۱۸ تیرماه ۱۳۹۶ با برگزاری اولین دورهمی به‌مناسبت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان و معرفی نخستین گروه از اعضای جدید آغاز شد.

دومین دورهمی باشگاه کتاب افق روز یک‌شنبه ۲۲ مردادماه ۹۶ در خانه‌ی فرهنگ و هنر واژه به نشانی خیابان انقلاب، کوچه‌ اسکو، پلاک ۱۳ برگزار می‌شود.

حضور عموم در این دورهمی آزاد و رایگان است.