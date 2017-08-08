تمایل کشورهای آفریقایی به خرید دارو و تجهیزات پزشکی از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در دیدار با «اوربینیو بودلو» وزیر امور خارجه سائوتومه و پرنسیپ با اشاره به اینکه هلال‌احمر ایران، جمعیتی بسیار خوشنام و همواره آماده خدمت‌رسانی است، اظهار کرد: هم‌اکنون ۶۰ هزار امدادگر جمعیت در بیش از یک‌هزار پایگاه امداد و نجات فعال هستند و با توجه به شمار وقوع حوادث و سوانح طبیعی و غیرطبیعی در کشور، وظیفه اصلی جمعیت، نجات جان انسان‌ها است.

وی با بیان اینکه بیش از یک‌هزار آمبولانس و خودروهای تخصصی و بالگرد؛ ناوگان امداد و لجستیکی هلال‌احمر را تشکیل می‌دهد، افزود: هلال‌احمر ایران همچنین در زمینه آموزش‌ و به خصوص توسعه آموزش‌های همگانی برنامه‌های منسجمی را ارائه می‌کند که نمونه انها طرح خادم است که در سطح ملی و از درب منازل اجرایی می‌شود و در این زمینه می‌توان همکاری‌های منسجمی با صلیب‌سرخ لسوتو داشت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین با اشاره به فعالیت هلال‌احمر در حوزه جوانان و داوطلبان و همکاری بیش از ۲ میلیون داوطلب با این جمعیت، گفت: هلال‌احمر ایران، فعالیت بسیاری در حوزه بهداشت و توانبخشی دارد و در این زمینه ۲۵ مرکز درمانی و یک بیمارستان تخصصی زیر نظر هلال‌احمر فعال است.

وی افزود: به علاوه در سطح بین‌المللی هم خدمات بسیاری ارائه می‌شود و ۲۱ مرکز درمانی هلال‌احمر ایران در کشورهای مختلف برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی فعال است.

دکتر ضیائی اظهار کرد: هلال‌احمر ایران در حوزه آموزش خدمات منسجمی را در دست اجرا دارد و به علاوه در زمینه ارائه آموزش‌های همگانی در قالب طرح ملی خادم درصدد است تا جامعه را با مسائل امدادی و کمک‌های اولیه، بیشتر آشنا کند.

وی با اشاره به سابقه قریب به نیم‌قرن هلال‌احمر ایران و مقبولیت این نهاد مردمی در جامعه و در میان مسئولان، عنوان کرد: هلال احمر ایران در قالب دانشگاهی جامع، کارشناسان و مربیان بسیاری را در رشته‌های مدیریت بحران، امداد و نجات و خدمات مرتبط با فعالیت خود ارائه می‌کند.

هلال‌احمر ایران سومین کشور بزرگ از نظر برخورداری از جمعیت داوطلب فعال

وی با اشاره به فعالیت منسجم هلال‌احمر ایران در حوزه جوانان و داوطلبان گفت: کودکان ایرانی از مهد کودک و در قالب غنچه‌های هلال با مفاهیم بشردوستانه آشنا می‌شوند و به مرور فعالیت‌های آنها در قالب سازمان جوانان و داوطلبان شکل می‌گیرد و در این زمینه هلال‌احمر ایران به عنوان سومین کشور بزرگ از نظر برخورداری از جمعیت داوطلب فعال است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین به فعالیت‌های هلال‌احمر کشورمان در زمینه تولید اقلام امدادی، دارو و تجهیزات پزشکی و فعالیت در حوزه بهداشت و درمان و راه‌اندازی مراکز درمانی در بسیاری از کشورها در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا اشاره کرد.

تمایل برای توسعه همکاری‌ها در تولیدات دارویی

«اوربینیو بودلو» وزیر امور خارجه سائوتومه و پرنسیپ هم در این دیدار با اشاره به اینکه هلال‌احمر ایران از شناخته‌شده ترین جمعیت‌های ملی در دنیا است، اظهار کرد: این جمعیت به عنوان یکی از قوی‌ترین جمعیت‌های ملی دارای تجارب بسیاری است که کشور ما می‌تواند از آنها بهره بگیرد.

وی با اشاره به اینکه کشور سائوتومه و پرنسیپ در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی نیازمند بهره‌گیری از توانمندی‌های هلال‌احمر ایران است، گفت: با توجه به قیمت بسیار مناسب تولیدات دارویی و تجهیزات پزشکی ایران؛ لذا تمایل داریم تا در این زمینه روابط خود را توسعه داده و بازار خوبی را برای تولیدات دارویی ایران ایجاد کنیم.