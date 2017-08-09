مهدی پاشازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار این هفته استقلال مقابل تراکتورسازی گفت: این بازی را من بیشتر از آن که فوتبال بدانم، شطرنج میدانم. این دیدار، بازی فرصتها است. هر دو تیم کیفیت بالایی دارند و توان پیروز شدن در این بازی را هم دارند. باید دید کدام مربی میتواند زودتر تفکر طرف مقابل را خوانده و از ابزارهایش بهتر استفاده کند. شاید در این بازی فرصتهای زیادی برای مهاجمان پیش نیاید، آن تیمی که با هوش تر و فرصت طلب تر باشد و از فرصتها بهتر استفاده کند می تواند برنده این بازی باشد.
مدافع پیشین استقلال گفت: کادر فنی و بازیکنان هر دو تیم تحت فشار هستند و شکست در این بازی میتواند تیم بازنده را وارد بحران کند. هر دو تیم و به خصوص استقلال که در خانه خود بازی میکند در این بازی محکوم به پیروزی هستند.
پاشازاده در خصوص آغاز رقابتهای دسته اول اظهار داشت: هفتههای اول هیچ گاه قابل پیش بینی نیست و کار تیمها در این بازیها سخت است. چون حریفان خود را نمیشناسند. ما هم در حالی به مصاف ایرانجوان رفتیم که کمترین شناخت را از این تیم داشتیم. برای همین در نیمه اول آنطور که باید و شاید به بازی مسلط نبودیم. به خصوص که تعویض نیم ساعتهای که در آغاز بازی روی داد تمرکز ما را هم به هم زده بود.
سرمربی تیم نساجی بیان داشت: داور هم اشتباه بزرگی کرد و به ضرر ما اعلام پنالتی کرد که خدا را شکر این پنالتی گل نشد تا روند بازی تغییر نکند. در نیمه دوم با تعویضهایی که داشتیم نبض بازی را در دست گرفته و توانستیم در موقعی مناسب ضربه خود را به تیم میزبان بزنیم.
وی افزود: بازی کردن با تیمی که دو هفته از تشکیل آن نمیگذرد در هفته اول خیلی سخت است. چون بدن بازیکنان این تیم هنوز انرژی کاذب دارد و در یکی دو بازی اول میتوانند از این انرژی استفاده کنند. رطوبت بوشهر هم بسیار بالا بود و این رطوبت هم در کیفیت کار بازیکنان ما تاثیر گذاشته بود. برای همین من میخواهم از همه بازیکنانم نهایت تشکر را داشته باشم که در این بازی کاملا در اختیار بودند و در دقایقی که تحت فشار بودیم صبوری و تمرکزشان را حفظ کردند.
پاشازاده تصریح کرد: چند تیم از جمله بادران، نفت مسجد سلیمان، ملوان و تیم ما میتوانند مدعیان این فصل باشند. اما من خودم به شخصه دوست ندارم الان به فکر مدعی بودن و صعود باشم. استراتژی خودم در مربیگری این است که بازی به بازی فکر کنم و برای همین به جای این که الان به صعود فکر کنم، به تیم گل گهر که حریف بعدی مان است فکر میکنم و روی این بازی تمرکز میکنم.پیشکسوت تیم استقلال
نظر شما