به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدیرعامل یک شرکت تولید اسباب‌بازی معتقد است اگر متولیان جشنواره اسباب‌بازی بتوانند فعالان تاثیرگذار در بخش خصوصی را با خود همراه سازند، این جشنواره به مراتب تاثیرگذارتر و موفق‌تر خواهد بود.

محسن رجبی که قرار است در نشستی با عنوان «بررسی راهکارهای تولید اسباب‌بازی با رویکرد اقتصادی» در سومین جشنواره ملی اسباب‌بازی سخن بگوید درباره‌ی حمایت‌های لازم در حوزه تولید سخن گفت: «طراحان و کارآفرین‌ها دو عامل بسیار تاثیرگذار در هر صنعتی هستند و در بازار و صنعت نیمه جان اسباب‌بازی هم نقش بسیار تاثیرگذاری دارند، به نظر من اگر قرار است از این صنعت حمایتی شود، در مرحله اول باید از کارآفرین‌ها و افرادی حمایت شود که با عشق و علاقه، سرمایه و زمان خود را برای رشد و توسعه این صنعت وارد بازار کرده‌اند و با سودی بسیار اندک و حتی در برخی موارد غیراقتصادی مشغول به فعالیت هستند. قطعا حمایت از این دو گروه تاثیرهای بسیار مثبتی در بازار و صنعت اسباب‌بازی خواهد گذاشت.

وی در مورد چگونگی این حمایت‌ها گفت: «در دو بخش باید حمایت صورت گیرد، اول سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در بخش‌های سیاسی و اقتصادی و دوم حمایت‌های مالی از فعالان مشغول در این صنعت، من همیشه تاکید می‌کنم که اگر اعتقادی به حمایت از بخشی در کشور در بین مسوولان وجود داشته باشد، پیدا کردن راه و روشی برای انجام این حمایت ساده‌ترین کار است. به نظر می‌رسد که بازار و صنعت اسباب‌بازی در حال حاضر به توجه و عنایت مسوولان بیشتر از هر چیز دیگر نیازمند است، همین که این بخش دیده شود، قدم بزرگی در راه اعتلای صنعت اسباب‌بازی خواهد بود.»

رجبی ادامه داد: «تولید نه به دلسوزی نیاز دارد نه به وام‌های کمرشکن، تولید به ثبات قوانین و مقررات بازرگانی و صنعتی و روشن شدن استراتژی توسعه کلان کشور نیازمند است. تولید، آرامش اجتماعی و ثبات سیاسی می‌طلبد.»

وی تاکید کرد: «شاید اصلی‌ترین دلیل رشد منفی صنعت کشور، این است که هیچ‌گونه برنامه راهبردی و جامع برای توسعه تولید و صنعت در کشور وجود نداشته است، و در مظلومیت تولید همین بس که دغدغه چندانی در بخش‌های دولتی تصمیم‌گیر برای رفع مشکلات بخش خصوصی وجود ندارد.»

این تولید کننده به نقش‌هایی که جشنواره‌ی ملی اسباب‌بازی باید عهده‌دار شود نیز پرداخت: «بی‌تردید برگزاری جشنواره نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در رشد و توسعه بازار و صنعت اسباب‌بازی دارد، همین که طراح، تولیدکننده، سرمایه‌گذار، توزیع کننده، فروشگاه‌دار و حتی مصرف کننده بدانند که در هر سال رویدادی در کشور از سوی یکی از مهم‌ترین مراکز مربوط به حوزه کودک یعنی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود، نقطه امیدی است که این فعالان امیدواری بیشتری داشته باشند. آن‌ها می‌دانند کارها و فعالیت‌های‌شان دیده شده و مورد توجه و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

او با قدردانی از برگزار کنندگان جشنواره ادامه داد: بزرگ‌ترین خدمت این جشنواره به صنعت اسباب‌بازی، ایجاد دلگرمی در تمامی فعالان مربوطه باشد. بنابراین برای اثربخشی بیشتر و تاثیرگذاری کامل‌تر این جشنواره پیشنهاد می‌کنم، توجه به بخش خصوصی بیشتر شود، اگر متولیان این جشنواره بتوانند فعالان تاثیرگذار در بخش خصوصی را با خود همراه سازند، این جشنواره به مراتب تاثیرگذارتر و موفق‌تر خواهد بود.»

در حاشیه‌ سومین جشنواره ملی اسباب‌بازی نشست‌های علمی با حضور متخصصان نیز برگزار خواهد شد. در این نشست‌ها معضلات و مسایل پیش روی این صنعت به بحث گذاشته خواهد شد.

این جشنواره از ۲۴ تا ۲۸ مرداد از ساعت ۱۴ تا ۲۲ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران پذیرای علاقه‌مندان باشد.