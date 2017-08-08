نخستین کتاب های سیاه و سفید برای نوزادان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، کتاب های سیاه و سفید «نگاه کن! نگاه کن! » و «سلام دنیا» از گونه کتاب‌های تصویری سیاه وسفید هستند که برای تقویت حس دیداری نوزادان طراحی شده‌اند.

حس دیداری آخرین حسی است که در نوزاد به رشد کامل می‌رسد. دریافت‌های دیداری و تحریک سلول‌های مربوط به دیدن، عمیق‌ترین تأثیر را در رشد دستگاه عصبی نوزاد دارد. با تحریک کردن اعصاب دیداری نوزاد، به تدریج سیستم دیداری او رشد می‌کند تا سن یک‌سالگی که به رشد کامل برسد. در ماه‌های نخست تولد، رنگ‌ها نمی‌توانند عصب‌های مربوط به حس دیداری نوزاد را تحریک کنند. بهترین روش تحریک حس دیداری نوزاد استفاده از خط‌ها و طرح‌های سیاه وسفید یا روشن و تاریک یا رنگ‌های متضاد تاریک و روشن است.

تصویرهای کتاب باید با فاصله ۲۰ تا ۳۰ سانتی در برابر چشم نوزاد نگه داشته شوند، زیرا تنها در این فاصله است که نوزاد بیش‌ترین و بهترین سیگنال‌ها را در شبکیه چشم خود دریافت می‌کند.

در کتاب سیاه و سفید «نگاه کن! نگاه کن!» طرح‌هایی از پوست جانوران و تصویری کامل از آن‌ها با دو رنگ متضاد سیاه و سفید دیده می‌شود. همچنین در میان این طرح‌های سیاه و سفید، از لکه‌های قرمز رنگی نیز استفاده شده است؛ چراکه بر اساس شواهد علمی، قرمز از نخستین رنگ‌هایی است که کودک می‌بیند.

در کتاب «سلام دنیا» نیز طرح‌هایی از جانوران و گیاهان و پدیده‌های طبیعی به چشم می‌خورد. در این کتاب مقوایی، افزون بر رنگ قرمز، از دو رنگ اصلی دیگر یعنی زرد و آبی نیز استفاده شده است.

نخستین کتاب های سیاه و سفید «نگاه کن! نگاه کن! » و «سلام دنیا»، طراحی مینا یوسفی در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و هر یک با قیمت ۷۵۰۰ تومان از سوی انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به چاپ رسیده است.