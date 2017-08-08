آگاهی بخشی رسالت خبرنگاران در خنثی کردن توطئه های دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ۱۷ مردادماه و روز خبرنگار، سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه در پیامی با تبریک روز خبرنگار و تجلیل از شهدای عرصه خبر و رسانه، انعکاس فاخر و راستین کارکردها و دستاوردهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف از جمله در حوزه آمادگی های دفاعی و اقتدار موشکی به افکار عمومی جهانیان را مرهون مجاهدت های خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه دانست.

متن پیام فرمانده کل سپاه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن هفدهم مردادماه روز خبرنگار که یادآور حماسه آفرینی های اصحاب رسانه در عرصه‌های آگاهی بخشی و نمایش قدرت بازدارندگی و اقتدار دفاعی کشور است را به آحاد خبرنگاران فهیم، متعهد و رسالت آشنای ایران اسلامی تبریک عرض می نمایم.

بی تردید نقش های سترگ، ماندگار و تعیین کننده فعالان عرصه ی خبر و رسانه در ایران عزیز، به ویژه مجاهدت و سخت کوشی آنان در صیانت از مصالح و منافع ملی و فراملی کشور و فداکاری و سلحشوری در انعکاس حقایق و واقعیات الهام بخش میدان های نبرد جبهه مقاومت اسلامی با جنگ‌های نیابتی و تروریستی نظام سلطه و صهیونیسم بسیار الهام بخش و برای نسل های امروز و فردای میهن اسلامی آموزنده است.

اینجانب همت والا و عزم راسخ و صادق یکایک فعالان رسانه ای کشور، به ویژه خبرنگاران، تصویربرداران و مستندسازان ارجمندی که به اقتضای وظایف حرفه ای و هوشمندی ذاتی خود، هنرمندانه به انعکاس فاخر و راستین کارکردها و دستاوردهای "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" در عرصه های مختلف از جمله در حوزه آمادگی های دفاعی و اقتدار موشکی به افکار عمومی جهانیان مبادرت ورزیده‌اند، را مورد تقدیر و ستایش قرار داده و بخش اعظم محبوبیت این نهاد انقلابی نزد مردم ایران و منطقه را مرهون مجاهدت های این عزیزان می دانم.

در این رهگذر یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و رسانه به ویژه شهیدان محمود صارمی (خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی) محسن خزایی (گزارشگر سازمان صدا و سیما) و هادی باغبانی مستندساز متعهد کشورمان که در سرزمین های دوردست در همراهی با رزمندگان جبهه های مقاومت اسلامی به شهادت رسیدند را گرامی می دارم.

امید است جامعه رسانه ای میهن اسلامی با تأسی به مسئولیت های ذاتی و رسالت حرفه‌ای خود، با ترسیم حقایق و واقعیات عصر پرماجرای امروز، از اهداف شیطانی، سیاست‌های مزورانه و رفتارهای فریبنده قدرت های سلطه گر و مدعیان دروغین دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در قبال ملت های مستقل و سلطه گریز از جمله ملت ایران، پرده برداشته و با آگاهی بخشی عمیق و بصیرت افزایی نافذ، توطئه های وحدت شکن آنان در میهن اسلامی و بلکه در جهان اسلام را خنثی ساخته و عزم و اراده خلل ناپذیر ایران و ایرانی در پای بندی به آرمان های انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر و حمایت از مظلوم و ستیز با ظالم به ویژه ظالم اعظم، امریکای مستکبر و دغل باز را در معرض جهانیان قرار داده و به سهم خود در این مسیر خطیر و مبارک برای همه آنان موفقیت و سربلندی را آرزومندم.

سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی