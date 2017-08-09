کامران قدکچیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دو فیلم سینمایی «انتهای خیابان مهر» و «جنون» را در نوبت اکران دارم. «انتهای خیابان مهر» داستان عاشقانه ای است که در فضای اجتماعی رخ می‌دهد و زندگی دختری را روایت می کند که با پیدا کردن نامه‌ ای در بین کتاب حافظ مسیر زندگیش عوض می‌شود.

وی ادامه داد: در «انتهای خیابان مهر» امین حیایی، مژگان بیات، بیژن بنفشه‌خواه، سحر ذکریا، شهربانو موسوی، محمد بانشی، ماریا گارسیا گوژاسو، یواندریس بکرامندز، چنگیز وثوقی و پروانه معصومی بازیگران اصلی هستند.

کارگردان فیلم «پس کوچه های شمرون» در بخش دیگری از صحبت های خود درباره فیلم سینمایی «جنون» بیان کرد: این اثر سینمایی یک اثر در ژانر وحشت است که یک داستان ایرانی قدیمی را به تصویر می‌کشد که در این اثر میترا حجاز، کامبیز دیرباز، قربان نجفی و آشا محرابی حضور دارند.

وی ادامه داد: همچنین فیلمنامه ای با موضوع خانوادگی-اجتماعی نوشته ام که در حال رایزنی برای انتخاب تهیه کننده و سرمایه گذار هستم تا بلافاصله برای درخواست پروانه ساخت اقدام کنم.

قدکچیان در پایان با اشاره به اینکه این فیلمنامه با نام «مرداب» به زودی به شورای پروانه ساخت ارائه می شود، گفت: در نظر دارم تا هرچه سریعتر برای ساخت این پروژه مجوز گرفته و آن را جلوی دوربین ببرم.