حمله دختر «شیخ رفسنجان» به «شیخ سرخه ای»/روحانی شبیه هاشمی نیست!

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - حسام رضایی: وقتی هفت ماه پیش در چنین ایامی، چهره شیخ رفسنجان بر نقاب خاک کشیده شد، کسی باورش نمی شد اشبه افراد به وی جوری رفتار کند که یکی از منتسبین به تبار آن فقید، زبان به گلایه بگشاید. فاطمه هاشمی صبیه ارشد هاشمی رفسنجانی امروز در گفتگویی با روزنامه فرهیختگان تا توانست حسن روحانی را نیش باران کرد. مواضع نسبتا تند فاطمه هاشمی شاید بی ربط به انتقادات روزهای اخیر اصلاح طلبان از روحانی نباشد.

فاطمه هاشمی در بخشی از این گفتگو از رفتار روحانی در مراسم تحلیف و اینکه نامی از هاشمی رفسنجانی نیاورده است گلایه کرد؛ گلایه ای که البته عموی وی «محمد هاشمی» نیز از آن با عنوان «بی معرفتی» یاد کرد. فاطمه هاشمی گفت: «شخص رئیس ‌جمهور در سخنرانی ‌های انتخاباتی نه ‌تنها از آقای هاشمی اسم نبردند بلکه برای اینکه رای بیاورند شعار سلام به خاتمی و میرحسین سر می ‌دادند ولی امروز که رای ‌شان را گرفته‌ اند، آن ها را فراموش کرده ‌اند. این نشان از ضعیف بودن شخصیت آقای روحانی در این مسائل است.»

فاطمه هاشمی به همین جا بسنده نکرد و روحانی را بیشتر و بیشتر مورد طعن و استعاره های نیش آلود خود قرار داد؛ طعنه هایی که به روحانی گوشزد می کند چه کسی و با چه شرایطی در سال ۹۲ از تو برای رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری حمایت کرد. فرزند بزرگ خاندان هاشمی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است: «من حتی در یک جمع اصولگرا از دوستان خودم بودم که اصلا نمی ‌خواستند به آقای روحانی رای بدهند، وقتی من کلیپ پدر را برای آن ها فرستادم خودشان گفتند نه‌ تنها ما خودمان به ایشان رای می ‌دهیم بلکه شروع کردیم به رای جمع کردن برای آقای روحانی، فقط به خاطر آقای هاشمی نه به خاطر آقای روحانی.» وی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: «شخص رئیس جمهور که امروز رای‌ شان را گرفته‌ اند، آقای هاشمی را فراموش کرده‌ اند، آقای روحانی هیچ شباهتی به آقای هاشمی ندارد.»

شاید دلیل حمله فاطمه هاشمی به روحانی معلول عملکرد رئیس جمهور در انتخاب وزرا که برخی اصلاح طلبان آن را پشت پا زدن رئیس دولت به موازین اصلاح طلبی ارزیابی کرده اند، باشد. البته با تورق دفتر تاریخ می بینیم که رئیس جمهور در سال ۶۸ با وجود حمایت چپ های سنتی (مجمع روحانیون مبارز) بلافاصله پس از تکیه بر اریکه قدرت به جز وزارتخانه های بازرگانی، علوم و ارشاد، هیچ گزینه دیگری از جریان چپ را به مسئولیت های کابینه ای و حتی در سطح معاونین خود نگمارد. بنابراین شاید بهتر باشد بگوییم روحانی لاقل به جهت توجه به رویه خود، شباهت قریبی به هاشمی دارد.