به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، با پیشنهاد سیدمحمد مهدی طباطبایی‌نژاد و موافقت محمدمهدی حیدریان رییس سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، طی حکمی مرتضی رزاق‌کریمی به عنوان عضو هیات عامل و قائم مقام مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی منصوب شد.



پیشبرد اهداف و انجام ماموریت‌ها و شرح وطایف محوله در سایه هماهنگی کامل از مهمترین ماموریت‌های عنوان شده در حکم مرتضی رزاق‌کریمی است.