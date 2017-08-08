به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، با پیشنهاد سیدمحمد مهدی طباطبایینژاد و موافقت محمدمهدی حیدریان رییس سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، طی حکمی مرتضی رزاقکریمی به عنوان عضو هیات عامل و قائم مقام مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی منصوب شد.
پیشبرد اهداف و انجام ماموریتها و شرح وطایف محوله در سایه هماهنگی کامل از مهمترین ماموریتهای عنوان شده در حکم مرتضی رزاقکریمی است.
رییس سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری طی حکمی مرتضی رزاقکریمی را به عنوان قائم مقام مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، با پیشنهاد سیدمحمد مهدی طباطبایینژاد و موافقت محمدمهدی حیدریان رییس سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، طی حکمی مرتضی رزاقکریمی به عنوان عضو هیات عامل و قائم مقام مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی منصوب شد.
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