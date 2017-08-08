«خاکی صدیق» گزینه نهایی هیات دولت برای تصدی وزارت علوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد فرهادی در اجلاس سراسری روسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با اعلام اینکه خاکی صدیق در ۳۵ سالگی، جوان ترین عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر بوده که به درجه استادی رسیده است، گفت: وی عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی است و دو دوره ریاست این دانشگاه را بر عهده داشته است.

وی افزود: خاکی صدیق هر دو بار با رای اکثریت قاطع اعضای هیات علمی این دانشگاه به این مسئولیت منصوب شده است.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: دکتر خاکی صدیق در بعد علمی بسیار فعال بوده و تاکنون مقالات فراوانی در نشست های علمی داخلی و خارجی ارائه کرده و در بخش اجرایی نیز توانمند بوده و شکوفایی و نشاط حاکم بر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ناشی از مدیریت مناسب وی در این مجموعه بوده است.

فرهادی در خاتمه از روسای دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری و همچنین استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در خواست کرد تا از خاکی صدیق حمایت کرده و وی را همراهی کنند.