قول مساعد وزیر کشاورزی برای تامین شکر خام کارخانه قند ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی، بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص دیدار مشترک خود و سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: ورامین از مناطق بسیار حایز اهمیت در بخش کشاورزی است که در بسیاری از محصولات از جمله تولید گندم و کلزا و صیفی جات و دیگر محصولات کشاورزی جایگاه نخست استان تهران و کشور را دارااست و باید مشکلات کشاورزان این منطقه مرتفع شود.

وی به تعطیلی کارخانه قند ورامین اشاره کرد و گفت: فعالیت مجدد کارخانه تصفیه قند ورامین که در دولت قبل تعطیل شد، از مطالبات مردم شهرستان ورامین است و در دیدار با وزیر مطرح شد، راهکارهایی برای بازگشایی کارخانه معتبر قند ورامین ارائه شد و وزیر جهاد کشاورزی قول مساعد داد، که با تامین شکر خام، این کارخانه بتواند دوباره به فعالیت خود ادامه دهد.

فرماندار ورامین با تاکید بر این که تعطیلی کارخانه قند بیش از ۴۰۰ نفر را بیکار کرد، افزود: کارخانه قند ورامین که یکی از قدیمی ترین کارخانه های تولید قند در ایران است، به دلیل کمبود مواد اولیه یعنی شکرخام تعطیل شد و کام بسیاری از افراد که به واسطه فعالیت این کارخانه شیرین بود، تلخ گشت.

وی افزود: همچنین از وزیر جهاد کشاورزی خواسته شد که در هفته دولت سفری به ورامین داشته باشد و از نزدیک با مسائل و معضلات کشاورزی منطقه آشنا شده و در جهت رفع آنها تلاش کند.

فرماندار ورامین با بیان این که این دیدار از این جهت که ورامین قطب کشاورزی منطقه است، بسیار اهمیت داشت، گفت: مسئولان ورامین در نشست با وزیر جهاد کشاورزی تلاش کردند که با طرح مشکلات کشاورزان راهکارهای لازم را برای رفع معضل آنها پیدا کنند.