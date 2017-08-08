تجهیز یازده بوستان غرب تهران به آبگرمکن خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر محمد بیدشکی با بیان این مطلب که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر می تواند در حفظ منابع طبیعی فعلی و جلوگیری از آلودگی های بیشتر محیطی نقش بسزایی داشته باشد؛ افزود: به منظور بهره وری مطلوب تر از انرژی خدادادی خورشید که در کشور ما ایران ساعات زیادی از طول روز و روزهای بسیاری در طول سال این موهبت الهی به صورت فراوان و رایگان در اختیار ماست، اهمیت روزافزون استفاده از انرژی های تجدیدپذیری همچون خورشید، باد، زمین گرمایی و امواج دریا بیش از پیش خودنمایی می کند؛ که در همین راستا خدمات رفاهی و عمومی ۱۱ بوستان در سطح منطقه ۲۱ با استفاده از آبگرمکن های خورشیدی به شهروندان ارائه می شود.

وی در تشریح اهمیت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در زندگی شهری یادآور شد: استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر در محیط های عمومی شهر از مهم ترین اولویت های فعالیت های زیست محیطی در مدیریت شهری است و باعث کاهش هزینه ها و سرانه های مصرف انرژی های فسیلی و تجدیدناپذیر می شود.

بیدشکی در خاتمه با اشاره به فراوانی بوستان های دوستدار انرژی های پاک منطقه۲۱ که به تفکیک در نواحی سه گانه پراکنده هستند؛ خاطرنشان کرد: بوستان های رئیسعلی دلواری، شهدای گمنام (گلریز)، سروناز، نیلوفر، بانوان و نرگس در ناحیه یک؛ شهید کارور و استقلال واقع در حاشیه محوری بزرگراه آزادگان در ناحیه دو و طبیعت، زیتون و دانش در محدوده ناحیه سه منطقه۲۱ در مجموع با نصب بیست آبگرمکن خورشیدی به تجهیزات نوین استفاده از انرژی های پاک و عاری از آلودگی مجهز شده است.