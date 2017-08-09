سلول درمانی امید تازه برای درمان کودکان مبتلا به اوتیسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، محققان دانشگاه Duke، دوسال گذشته، کودک اوتیسمی را با سلول های بنیادی مشتق از خون بند ناف خودش مورد درمان قرار دادند.

این کودک که Noah نام داشت به دلایل عوارض اوتیسم قادر به برقراری ارتباط با اطرافیانش نبود. به گفته والدین وی، Noah معمولا غمگین بود و رفتارهای توام با پریشانی را نشان می داد.

اما بعد از سلول درمانی با سلول های بنیادی خون بند ناف، شرایط وی بهتر شده است و قادر به برقراری ارتباط با اطرافیانش است و حتی برای اولین بار مادرش را صدا می زند. پزشکان وی می گویند که رفتار و تکلم وی ظرف مدت شش ماه بعد از سلول درمانی در مقایسه با مطالعه اولیه، به میزان زیادی بهبود یافته است.

با وجود امیدوار کننده بودن این نتایج، اما محققان نتایج اولیه بدست آمده را هنوز خام و ناکافی می دانند و به والدین توصیه می کنند که به صورت چشم بسته و کاملا امیدوارانه به دنبال استفاده از این سلول های بنیادی برای درمان کودکان شان نباشند.