به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم لاریجانی مجری طرح گردشگری سلامت تأمین اجتماعی در مراسم آغاز عملیات اجرای این طرح که با حضور نمایندگانی از ۳۷ کشور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فعالان حوزه گردشگری سلامت شب گذشته در هتل همای تهران برگزار شد، گفت: گردشگری سلامت از چهار زیرشاخه گردشگری درمانی، تندرستی، پیشگیرانه و گردشگری پزشکی تشکیل شده است. در سازمان تأمین اجتماعی امکانات خود را متناسب با گردشگری پزشکی یافتهایم.
وی ادامه داد: گردشگری پزشکی ویژگیهایی دارد که برخی از محدودیتهای سیاسی، امنیتی و زیرساختهای ما را پوشش میدهد. وقتی نگاه ما در حوزه گردشگری به غرب است، فکر میکنیم در آن صورت هتل پنج ستاره داشته باشیم و فقط در چهار ماه سال میتوان توریست جذب کرد؛ آن هم در چند شهر محدود. اینها همه ویژگیهای نگاه به غرب است اما اگر نگاه به شرق در حوزه توسعه گردشگری داشته باشیم، دیگر اینطور نیست و حتی ممکن است ۱۲ ماه سال توریست جذب شود و فقط نیازی به هتلهای چهار و پنج ستاره نباشد.
مجری طرح گردشگری سلامت تأمین اجتماعی افزود: گردشگری پزشکی در ذات خود پتانسیلی دارد که با محدودیتهای زیرساختی کشور همخوانی دارد. ما اکنون مشکل پرواز داریم ولی گردشگری زیارتی، پزشکی و گردشگری از جنس کشورهای همسایه میتواند این مشکلات را تعدیل کند.
لاریجانی تصریح کرد: در بسته گردشگری تأمین اجتماعی ۱۷ بیمارستان متعلق به این سازمان از بین ۷۵ بیمارستان انتخاب شده است. برخی میپرسند چطور سازمان تأمین اجتماعی چنین طرحی را میخواهد در بیمارستانهایی اجرا کند که ظرفیت و جا ندارند؟ باید پاسخ داد ما ۱۷ بیمارستان را از این تعداد با کمک معاونت درمان انتخاب کردهایم. یک و نیم تا دو سال روی آن کار کارشناسی شده و به ۱۷ بیمارستانی رسیدیم که اکنون ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفیت خالی دارند؛ پس این بیمارستانها میتوانند سرویس بدهند. این ۱۷ بیمارستان ۲۰۰ پزشک را در ۱۵ استان کشور مشمول طرح کرده است. همچنین گروه هتلی، قطار و سایر امکانات گردشگری نیز در پکیج آن آمده است. در کنارش برای اینکه به علایق مشتری احترام گذاشته شود و البته رقابتی برای خود ایجاد کنیم، پنج بیمارستان بخش خصوصی هم به این پکیج اضافه کردیم پس با پکیجی روبرو هستیم که با ۲۲ بیمارستان و ۲۵۰ پزشک در ۱۵ شهر است؛ این یعنی محصول متنوع از لحاظ کمی و کیفی. در این راه مشکلات زیادی داشتهایم اما سازمان میراث فرهنگی بسیاری از آنها را مرتفع کرد و امروز بخش خصوصی با اطمینان بیشتری میتواند وارد این حوزه شود. ما مطالعاتی که در بازارها انجام شده و فیلدها را احصاء کرده و به زودی روی سایت قرار میدهیم؛ آن هم به عنوان اطلاعات مفید برای شرکتهایی که میخواهند در این حوزه فعالیت کنند.
وی اظهار داشت: همچنین با برخی از کشورها و دفاتر خارجی مذاکره شده است. ۳۷ کشور در مجموع در این طرح با ما همکاری میکنند، آنها نمایندگان بخش خصوصی از کشورهای خارجی هستند؛ پس ۴۴ دفتر داریم، ۲۳ کارگزار ما یک فرد خارجی است و ۲۱ کارگزار نیز ایرانی است که شعبهای از دفترش در خارج از کشور است. امروز گروه گردشگری پزشکی تأمین اجتماعی با ۴۴ کارگزاری و ۳۷ کشور آمادگی دارد تا پکیج گردشگری پزشکی سازمان را معرفی کند. ما بر این اعتقادیم که امروز یکی از بارزترین مصادیق اقتصاد مقاومتی و راههای برونرفت گردشگری کشور از رکود، گردشگری پزشکی است.
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