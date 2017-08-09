حرف های زیادی برای گفتن داریم/ بازی با گسترش در تبریز سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظرمحمدی ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری قبل از بازی گسترش فولاد با سپیدرود رشت در جمع خبرنگاران تبریزی اظهار داشت: بازی با گسترش در تبریز سخت است ولی ما تمرینات خوبی انجام داده ایم و حریف را نیز می شناسیم و تلاش می کنیم در خانه حریف نتیجه بگیریم.

وی سپس با اشاره به اینکه مسابقات لیگ برتر و لیگ یک به هیچ عنوان قابل مقایسه نیستند، ادامه داد: سپید رود و گسترش فولاد می‌توانیم حرف ‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم.

سرمربی تیم سپیدرود رشت با بیان اینکه تلاش می کنیم تا تیم ما جایگاهی در شأن مردم رشت داشته باشد، افزود: همه بازی ها مهم و سخت هستند و باید برای تمام آنها برنامه داشته باشیم.

نظر محمدی با اشاره به اینکه ما هفته به هفته شاهد پیشرفت تیم‌مان خواهیم بود، گفت: امیدوارم فردا هر تیمی که شایسته است، پیروز این مسابقه شود.

وی در خصوص تیم گسترش فولاد تبریز با تاکید بر اینکه بازیکنان زیادی از تیم گسترش فولاد تغییر کرده‌ اند، افزود: هم تیم ما و هم گسترش به مرور زمان به آمادگی کامل می رسند و فک کنم از چند هفته بعد می توان در مورد این تیم ها نظر داد.

سرمربی تیم سپیدرود رشت با بیان اینکه گسترش فولاد با توجه به تغییراتی که داشته نیازمند زمان است، ابراز داشت: این تیم زیرساخت ها و امکانات خیلی خوبی در اختیار دارد و مربی خوب و با تجربه ای مثل لوکا در اختیار این تیم است.