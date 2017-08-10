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۱۹ مرداد ۱۳۹۶، ۲۳:۴۰

مجتبی حقدوست:

تساوی عادلانه بود/ تعطیلات لیگ به تیم نفت کمک می کند

تساوی عادلانه بود/ تعطیلات لیگ به تیم نفت کمک می کند

بازیکن تیم فوتبال نفت تهران گفت: نباید در دیدار برابر پرسپولیس شکست می خوردیم و با بازی که در نیمه اول انجام دادیم تساوی عادلانه تر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حقدوست پس از شکست سه بر صفر تیمش برابر پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی گفت: شروع خوبی داشتیم بازی را در اختیار گرفتیم. راه های نفوذ پرسپولیس را بستیم و حتی می توانستیم به گل هم دست پیدا کنیم اما کمی هم بدشانس بودیم و با توجه به اینکه هنوز به آن فرم ایده آل کامل نرسیده ایم در نیمه دوم با گل زودهنگامی که دریافت کردیم بازی را واگذار کردیم.

وی تاکید کرد: تعطیلات لیگ به ما کمک خواهد کرد تا هم از لحاظ بدنی و هم مرور کارهای تاکتیکی به شرایط آرمانی برسیم و ان شاء الله در هفته های آینده بازی قابل قبول تری از خود ارائه کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کادر فنی در روزهای اخیر تمام تلاش خود را به کار بسته است تا نفت به هماهنگی کامل برسد و مطمئنم این اتفاق به زودی خواهد افتاد.

کد مطلب 4055630

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