تساوی عادلانه بود/ تعطیلات لیگ به تیم نفت کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حقدوست پس از شکست سه بر صفر تیمش برابر پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی گفت: شروع خوبی داشتیم بازی را در اختیار گرفتیم. راه های نفوذ پرسپولیس را بستیم و حتی می توانستیم به گل هم دست پیدا کنیم اما کمی هم بدشانس بودیم و با توجه به اینکه هنوز به آن فرم ایده آل کامل نرسیده ایم در نیمه دوم با گل زودهنگامی که دریافت کردیم بازی را واگذار کردیم.

وی تاکید کرد: تعطیلات لیگ به ما کمک خواهد کرد تا هم از لحاظ بدنی و هم مرور کارهای تاکتیکی به شرایط آرمانی برسیم و ان شاء الله در هفته های آینده بازی قابل قبول تری از خود ارائه کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کادر فنی در روزهای اخیر تمام تلاش خود را به کار بسته است تا نفت به هماهنگی کامل برسد و مطمئنم این اتفاق به زودی خواهد افتاد.