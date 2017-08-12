بهروز مقدم مجری پیشکسوت که چندی پیش به دلیل جراحی پا در بیمارستان بستری شده بود درباره وضعیت جسمانی خود به خبرنگار مهر گفت: وضعیتم بهتر شده است و می توانم راه بروم اما هنوز بالا و پایین رفتن از پله برایم سخت است.

وی درباره غیبتش در تلویزیون به عنوان مجری اظهار کرد: مسئولانی که در تلویزیون هستند باید در این باره سخن بگویند. من ۴۰ سال در تلویزیون کار کرده ام و یک دوره بیماری داشته ام و آنها باید از من دعوت کنند تا در رسانه ملی حضور داشته باشم. من اکنون واقعا نیاز دارم که در تلویزیون باشم چون مردم هم دائما از من سوال می کنند.

مقدم درباره اینکه دعوتی از او شده است یا خیر، بیان کرد: هنوز دعوتی از من صورت نگرفته است. من سال هاست که در رادیو و تلویزیون اجرا می کنم فقط طی این چند سال به دلیل یک تشخیص اشتباه بیماری ام زمان طولانی تری را به خود اختصاص داد. در مدت بیماری ام هم از هیچ سازمانی حمایت نشدم، به هر حال من سال ها زحمت کشیدم اما کسی حمایتی نکرد. من اینها را فقط به خاطر خود نمی گویم بسیاری از پیشکسوت های ما هستند که شاید در این شرایط مستاصل بمانند.

این مجری و گزارشگر پیشکسوت عنوان کرد: کسانی که عمرشان را برای تلویزیون گذاشتند باید از طرف تلویزیون مورد حمایت قرار بگیرند و به آنها بها و دلگرمی داده شود. گاهی در بعضی از برنامه ها، مهمانانی حضور پیدا می کنند که دلیلش مشخص نیست و کسی هم آنها را نمی شناسد اما بعضی از پیشکسوت های ما فراموش می شوند و کسی از آنها سخن نمی گوید.

مقدم دربار کار خود اظهار کرد: من در این سال ها که کار کردم فرد اثرگذاری بودم و گاهی بعضی از جوانانی که وارد حوزه گزارش شده اند این نکته را بیان می کنند.

وی در پایان با اشاره به علاقه اش برای حضور دوباره در تلویزیون یادآور شد: من تله فیلم ها و آثار طنزی را برای تلویزیون ساخته ام و اگر تلویزیون بخواهد، دوست دارم دوباره کار طنز انجام دهم. من می خواهم در این رسانه حضور داشته باشم تا جوابگوی محبت مردم باشم.