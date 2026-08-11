باران تابستانی مازندران را غافلگیر کرد؛ گستره سیل از زیراب تاچهاردانگه

به گزارش خبرنگار مهر، رگبارهای شدید و سیلابی تابستانی در بخش‌هایی از مازندران خسارت بر جای گذاشت و در سوادکوه، راه ارتباطی برخی روستاها را مسدود کرد؛ همزمان گزارش‌ها از خسارت بارش‌های سیلابی در چهاردانگه حکایت دارد و عملیات برای بازگشایی مسیرهای آسیب‌دیده ادامه دارد.

بارش‌های رگباری که در برخی مناطق استان با شدت بیشتری همراه بود، موجب جاری شدن روان‌آب و سیلاب و ورود آب و گل‌ولای به مسیرهای ارتباطی شد. در سوادکوه، برخی راه‌های روستایی بر اثر سیلاب بسته شده و نیروهای راهداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان برای بازگشایی مسیرها در حال تلاش هستند.

چهاردانگه نیز از دیگر مناطق متاثر از رگبارهای سیلابی است و بارش‌های شدید در این بخش خساراتی به همراه داشته است. شدت بارندگی در مناطق کوهستانی و شیب‌دار، احتمال شکل‌گیری روان‌آب و سیلاب‌های نقطه‌ای را افزایش داده است.

سابقه رخدادهای مشابه در سوادکوه نیز نشان می‌دهد بارش‌های نقطه‌ای و سنگین می‌تواند در مدت کوتاهی موجب طغیان آبراهه‌ها، آبگرفتگی مسیرها، رانش و آسیب به راه‌های روستایی شود. در اردیبهشت امسال نیز سیلاب در محدوده زیراب به اراضی کشاورزی، شیلات و واحدهای دامداری خسارت وارد کرد و برخی محورهای روستایی درگیر ریزش سنگ، چوب و رانش شدند.

حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: در شرایط کنونی، بازگشایی راه‌های مسدود شده در اولویت قرار دارد و ارزیابی میزان خسارت‌های ناشی از بارندگی نیز در مناطق آسیب‌دیده دنبال می‌شود.

تداوم ناپایداری جوی در ارتفاعات

بر اساس پیش‌بینی هفت روزه هواشناسی مازندران، شرایط ناپایدار جوی در روزهای آینده نیز در بخش‌هایی از استان ادامه خواهد داشت.

روز چهارشنبه آسمان استان نیمه ابری همراه با کاهش نسبی دما پیش‌بینی شده است و از بعدازظهر و شب با افزایش ابر، وزش باد و رگبار و رعدوبرق پراکنده همراه خواهد بود. دامنه‌ها و ارتفاعات استان بیش از سایر مناطق تحت تأثیر این ناپایداری قرار می‌گیرند.

پنجشنبه و جمعه ۲۲ و ۲۳ مردادماه نیز آسمان مازندران صاف تا نیمه ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و شب افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. در دامنه‌ها و ارتفاعات همچنان احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده وجود دارد.

برای شنبه و یکشنبه ۲۴ و ۲۵ مردادماه، مناطق ساحلی و دامنه‌ها نیمه ابری تا گاهی ابری همراه با بارش پراکنده و وزش باد خواهند بود و در ارتفاعات آسمان صاف تا نیمه ابری و گاهی همراه با افزایش ابر پیش‌بینی شده است.

دوشنبه ۲۶ مردادماه نیز آسمان استان صاف تا نیمه ابری خواهد بود.

محمد اسدی کارشناس هواشناسی مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تداوم احتمال رگبارهای مقطعی، به‌ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها، احتمال شکل‌گیری روان‌آب و سیلاب‌های محلی همچنان وجود دارد و تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد رانش نیازمند احتیاط است.