به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، به نظر میرسد سینماروها هنوز عروسک ترسناک «آنابل» را فراموش نکرده باشند. فیلم «آنابل: آفرینش» فیلمی با درجه R از کمپانی برادران وارنر/ نیولاین با فروش ۳۵ میلیون دلاری به عنوان پرفروشترین فیلم در اولین آخر هفته اکرانش در آمریکا شد.
به این ترتیب یک هفته با فروش پایین در باکس آفیس آمریکا تجربه شد و فروش ۳۰ درصد نسبت به همین بازه زمانی در سال پیش کاهش یافت و در همین حال انیمیشن «عملیات آجیلی ۲: طبیعتا خل» و نیز «برج تاریک» و «دیترویت» کاملا کم فروغ ظاهر شدند.
تابستان امسال تاکنون در مجموع ۱۲ درصد فروش پایینترین نسبت به همین بازه زمانی در سال ۲۰۱۶ بوده است. فروش کل سال نیز تا به اینجا در مقایسه با سال پیش کاهشی ۴ درصدی را نشان میدهد.
این فیلم ترسناک که داستانش پیش از فیلم «آنابل» محصول ۲۰۱۴ است، به کارگردانی دیوید اف. سندبرگ ساخته شده و داستان یک عروسک ساز و همسرش را روایت میکند که پس از دست دادن دختر کوچکشان در خانه خود یک راهبه و چند دختر یک یتیمخانه را پذیرایی میکنند ولی آنابل مخلوق تسخیرشده زندگی را به هم میریزد.
«دانکرک» ساخته کریستوفر نولان در چهارمین هفته اکرانش با فروش ۱۱.۴ میلیون دلار دومین فیلم پرفروش آخر هفته شد. تا در مجموع فروش خود را در بازار آمریکا به ۱۵۳.۷ میلیون دلار برساند.
«عملیات آجیلی ۲: طبیعتا خل» با فروش ۸.۹ میلیون دلاری در ۴۰۰۳ سینما در جایگاه سوم جدول قرار گرفت. این فیلم به کارگردانی کال برونکر داستان حیواناتی است که نمیخواهند پارک آرام محل زندگیشان یک شهربازی شود.
«برج تاریک» با فروش ۷.۹ میلیون دلار در مکان سوم و «فیلم اموجی» با فروش ۶.۶ میلیون دلار در سومین هفته اکرانش فیلم پنجم جدول بودهاند.
«اسپایدر من: بازگشت به خانه» نیز ۶.۱ میلیون دلار دیگر فروخت تا فروشش را پس از ۶ هفته به ۳۰۶.۵ میلیون دلار برساند.
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