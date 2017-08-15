زیتون ۶۰ درصد گران شد/ افزایش ۱۲درصدی قیمت روغن زیتون

نادر جلالت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت زیتون بازار حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است؛ درباره دلایل این امر اظهار داشت: به خاطر اینکه سال گذشته سال نا آور زیتون و تولید کم بود با کمبود این محصول در بازار مواجه شدیم.

وی اضافه کرد: از طرفی چون واردات زیتون ممنوع است همین مسائل باعث شد قیمت این محصول بین ٥٠ تا ٦٠ درصد افزایش یابد.

به گفته جلالی واردات زیتون به کشور ممنوع است و واردات روغن زیتون با تعرفه ۲۶ درصد انجام می شود.

وی درباره اینکه آیا قیمت روغن زیتون نیز افزایش یافته است؟ گفت: بله؛ کشور اسپانیا سال گذشته سال کم آبی را پشت سر گذاشت که این مسئله بر روی نرخ محصول زیتون در سطح جهانی تاثیر داشت و باعث افزایش قیمت جهانی آن شد.

جلالت ادامه داد: از طرفی قیمت دلار و یورو نیز افزایش پیدا کرده که این مسائل باعث شده قیمت روغن زیتون نیز نسبت به سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۲ درصد گران تر شود.