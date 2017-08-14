گشایش گذرگاه مرزی «عرعر» بین عراق و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، یک عضو شورای استان الانبار عراق روز دوشنبه از گشایش گذرگاه مرزی «عرعر» به منظور انجام مبادلات تجاری با عربستان خبر داد.

در همین راستا، «محمد یاسین» اعلام کرد که گذرگاه مرزی عرعر در استان الانبار واقع در ۴۳۰ کیلومتری جنوب غرب الرمادی به منظور تبادل تجاری با عربستان بازگشایی شد.

وی همچنین افزود: بازگشایی این گذرگاه و بویژه عبور و مرور کامیون های حامل کالا موجب ایجاد فرصت های شغلی و شکوفایی اقتصاد الانبار خواهد شد.

از سوی دیگر «فهد الراشد» دیگر عضو شورای استان الانبار اعلام کرد: سفیر عراق در ریاض و کنسول عربستان و دولت محلی الانبار گذرگاه مرزی بین عراق و عربستان را بازگشایی کردند.

گفتنی است که گذرگاه مرزی عرعر در استان الانبار از پیش از ۳۰ سال قبل بسته شده بود و هر ساله به منظور ادای فریضه حج به روی حجاج بیت الله الحرام باز می شد و پس از پایان این مراسم دوباره بسته می شد.

این در حالی است که هیات وزیران عربستان سعودی روز دوشنبه از تاسیس شورای هماهنگی به منظور تقویت روابط بین بغداد و ریاض خبر داد.