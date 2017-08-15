به گزارش خبرگزاری مهر، گرافیک ویدیوهای «Opinion» که به بررسی مطبوعات جهان می پردازند، قرار است به زودی در قالب موشن گرافیک های ۲ دقیقه ای در فواصل برنامه ها روی آنتن پرس تی وی بروند.

حبیب عبدالحسین، تهیه کننده و کارگردان این برنامه درباره روند ساخت این ویدیو گرافیک ها گفت: در حال حاضر ما حدود ۴۰ اپیزود ۲ دقیقه ای آماده پخش داریم که به زودی روی آنتن می روند.

عبدالحسین افزود: ما در «Opinion» به موضع رسانه های دنیا، مطبوعات و خبرگزاری های جریان ساز درباره اتفاقات مهمی که در دنیا رخ می دهد می پردازیم. رسانه ها در تمام دنیا در حال تولید خبر و انعکاس آن هستند و نقطه قوت آنها می تواند جریان سازی های رسانه ای در باره موضوعات خاص باشد. به عنوان مثال اخیرا در ایالت ویرجینیای آمریکا تظاهراتی بر علیه نژادپرستی شکل گرفت که در نهایت به درگیری شدیدی ختم شد. در پی آن رسانه هایی مانند نیویورک تایمز، واشینگتن پست، گاردین، اشپیگل و... شروع به یک جریان سازی رسانه ای کردند و به سوژه محکوم نکردن این جریان توسط ترامپ پرداختند. تمام این ماجرا در قالب یک گرافیک ویدیوی ۲ دقیقه ای به نام «Opinion» ساخته و پخش می شود.

تهیه کننده و کارگردان این برنامه درباره اولویت سوژه ها و خط اصلی آنها گفت: تمام مسایل مهمی که در رسانه های مطرح در حال جریان سازی است می تواند سوژه ما برای تولید باشد. هدف ما در این برنامه این است که این نوع از جریان سازی را از نگاه خود آنها بیان کنیم. به عنوان مثال سال ۲۰۰۷ در عراق، عده ای از مردم توسط شرکت بلک واتر که یک پیمانکار امنیتی بود، کشته شدند و دادگاهی متهم ردیف اول این اتفاق را به حبس ابد محکوم کرد ولی حالا بعد از گذشت ۱۱ سال همان فرد در دادگاهی دیگر تبرئه می شود. همان رسانه های مطرح و جریان ساز شروع کردند به زیر سوال بردن عدالت آمریکایی و همین برای ما سوژه ای برای تولید یکی از قسمت های «Opinion» شد.

این تهیه کننده افزود: سعی ما بر این است که به سوژه هایی بپردازیم که وابستگی زیادی به زمان پخش و مهر کهنگی و سوختگی سوژه را روی پیشانی نداشته باشند و به عنوان پیشینه بحث برانگیز همه دیدگاه های جاری درباره رسانه ها و محور اصلی هر قسمت، همیشه دیدنی باشند.

عبدالحسین درباره اهمیت کار تولید گفت: در حال حاضر بیشتر رسانه ها در حال خبررسانی به سراسر دنیا هستند. شبکه ای بزرگ، مطرح و جریان ساز می شود که بتواند برنامه های تولیدی داشته باشد تا بتواند با انعکاس مناسب اخبار و برنامه های تولیدی خود، برای سایرین منبع خبری ایجاد کند و آن موقع است که مخاطبان، پیگیر برنامه های شما می شوند تا به تحلیل مناسبی برسند.

حبیب عبدالحسین، تهیه کننده و کارگردان این برنامه است و ساره پدرام، نریشن های برنامه را می خواند، امیر صفری و صادق لواسانی عهده دار تصویریابی «Opinion» هستند و مجتبی مقامی گرافیست این ویدیوهای ۲ دقیقه ای است که قرار است به زودی از شبکه پرس تی وی روی آنتن بروند.