به گزارش خبرگزاری مهر، افضل ضمن بیان مطلب فوق افزود: مداد به‌عنوان نخستین گام برای یادگیری، خود می‌تواند پرچمدار حفاظت از محیط زیست باشد، پس برای ساخت مداد نباید هیچ درختی قطع شود!

وی با بیان اینکه با حمایت از شرکت‌های دانش بنیان می‌توان در راستای تولید لوازم‌التحریر که نقش بسزایی در تامین مایحتاج فرهنگی جامعه دارد، گام اساسی برداشت، افزود: خوشبختانه شرکت‌های دانش بنیان در سال‌های اخیر کمک بسزایی را به افزایش تولید داشته و در این میان شرکت مداد دنیای فردا توانسته با اتکا به نیروی متخصص و کادر باتجربه خود مدادی را به بازار عرضه کند که در ساخت آن هیچ نوع چوب و کاغذی استفاده نشود.

این تولید کننده محصولات فرهنگی با بیان اینکه یکی از مزایایی خودکفایی در تولید لوازم‌التحریر از جمله مداد را می‌توان جلوگیری از خروج ارز از کشور دانست زیرا در گذشته مجبور بودیم برای تولید مداد، مواد اولیه خصوصا چوب مصرفی را در خارج ازکشور تهیه کنیم، تصریح کرد: با وجود کیفیت مطلوب محصولات شرکت مداد دنیای فردا و نیز سازگاری این محصول با محیط زیست به‌علت نوع تولید ویژه آن متاسفانه برخی از دستگاه‌های دولتی برای تامین اقلام مصرفی لوازم‌التحریر خود همچنان از محصولات خارجی استفاده می‌کنند که این امر می‌تواند لطمه بزرگی به تولید با کیفیت ایرانی وارد کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این واحد تولیدی آمادگی دارد تا با شرایط ویژه و نیز تولید محصول با بالاترین کیفیت با تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی همکاری کند تا علاوه بر حفظ سرمایه‌های ملی کمک شایانی به محیط زیست کشور نیز کرده باشند.

افضل در پایان گفت: وضعیت محیط زیست کشور کمی وخیم است و همین امر هم باعث شده که به تازگی تعدادی از قهرمانان ورزشی و هنرمندان مطرح کشور به عنوان سفیران محیط زیست کمر همت ببندند تا شاید الگویی عملی به ویژه برای نسل جوان جامعه باشند و در این راستا مسئولیتی خطیر به عهده دستگاه‌های دولتی است تا با حمایت ویژه از تولیدات داخلی گامی بلند در جهت توسعه کشور بردارند.