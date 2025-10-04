اسماعیل ایدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: احداث پل فاز ۵ بلوار امام حسین(ع) بندر کنگان از طرحهای مهم توسعه زیرساختهای حملونقل شهری است که عملیات اجرایی آن با هدف اتصال فازهای ۵ و ۶ و کاهش ترافیک شهری آغاز شد
وی اضافه کرد: این پروژه به منظور تسهیل عبور و مرور در محدوده شرقی شهر اجرا میشود و از طرحهای کلیدی شهرداری در مسیر توسعه و ساماندهی ترافیک شهری به شمار میرود.
شهردار بندر کنگان اضافه کرد: احداث پل فاز ۵ یکی از پروژههای مهم در حوزه بهبود زیرساختهای حملونقل شهری است و با تکمیل آن، شاهد کاهش بار ترافیکی و ارتقای کیفیت عبور و مرور در بخش شرقی شهر خواهیم بود.
وی افزود: شهرداری بندر کنگان با اجرای طرحهای عمرانی مختلف در سطح شهر، بهویژه در حوزه حملونقل و توسعه معابر، در تلاش است تا رفاه، رضایت و آرامش شهروندان را افزایش دهد.
این پل پس از تکمیل، به عنوان یکی از محورهای اصلی ارتباطی شرق بندر کنگان، نقش مهمی در روانسازی ترافیک و افزایش ایمنی تردد ایفا خواهد کرد.
