به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب به بررسی اجمالی حیرتانگیزترین جنبههای انقلاب بزرگی که در قرن بیستم و بیست و یکم میلادی در دنیای فیزیک رخ داده، میپردازد.
کارلو رووِلّی، نظریهپرداز ایتالیایی و استاد فیزیک دانشگاه اکسمارسی، «گفتارهایی از فیزیک» را با زبانی ساده و جذاب، برای افرادی نوشته است که در مورد فیزیک مدرن چیزی نمیدانند یا دانش اندکی در این زمینه دارند.
او معتقد است فیزیک دریچهای است که از میان آن میتوان دوردستها را تماشا کرد؛ جایی بسیار فراتر از جلوی دیدمان. «فیزیک به ما یادآوری میکند نگاهمان به جهان ناکامل است».
این مجموعه موضوعاتی همچون نظریه نسبیت عام آلبرت اینشتین، نظریه مکانیک کوانتومی، معماری جهان، دانههای فضا، گرانش کوانتومی و سیاهچالهها را بررسی میکند و فصل آخر آن درصدد پاسخگویی به این پرسش است که با توجه به دنیای عجیبی که علم فیزیک به تصویر میکشد، چگونه امکان دارد راجع به وجود و حیات بشر سخن گفت.
این کتاب به چهل و یک زبان ترجمه شده و یکی از پرفروشترین کتابهای علمی در جهان محسوب میشود. روزنامه گاردین درباره آن مینویسد: «خارقالعاده است که کتابی به این مختصری، توانسته چنین ژرفایی را پوشش دهد.»
کتاب ۶۶ صفحهای «گفتارهایی از فیزیک» در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با بهای ۷۰۰۰ تومان منتشر شده است.
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