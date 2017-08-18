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۲۷ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۲۳

بامداد امروز؛

واژگونی اتوبوس در شاهرود ۳ کشته برجای گذاشت/ مصدومیت ۳۵نفر

واژگونی اتوبوس در شاهرود ۳ کشته برجای گذاشت/ مصدومیت ۳۵نفر

شاهرود -واژگونی یک دستگاه اتوبوس در شاهرود، باعث مرگ دو نفر و قطع پای دو نفر دیگر شد که یکی از آنها به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان امام حسین(ع) این شهر درگذشت، همچنین ۳۵نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری در کمربندی شاهرود سه کشته و ۳۵ زخمی برجای گذاشت، در این حادثه که ساعت ۳:۳۷ بامداد رخ داد راننده اتوبوس با از دست دادن کنترل خودرو، باعث حادثه شد که در این واژگونی دو نفر در دم جان باختند و یک نفر دیگر نیز به دلیل جراحات وارده در بیمارستان درگذشت.

در این حادثه دو نفر به دلیل شدت حادثه پاهای خود را از دست دادند که یک نفر آنها به دلیل آسیب شریانی درگذشت.

این حادثه همچنین ۳۵ مصدوم نیز داشت که با کمک عوامل اورژانس و هلال احمر به بیمارستان منتقل شدند.

این حادثه شدیدترین حادثه رانندگی از ابتدای سفرهای تابستانی ۹۶ در شاهرود است.

تصادف خودروی پیکان یک کشته برجای گذاشت

در حادثه ای دیگر برخورد یک دستگاه پیکان با درخت و تیر چراغ برق در محور شاهرود-بسطام باعث جان باختن یک نفر شد.

شدت این حادثه تا حدی بود که خودرو به دو نیم تقسیم شد و راننده در دم جان باخت.

دلیل این حادثه در دست بررسی است.

کد مطلب 4062199

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