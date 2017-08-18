دولت انتظارات مردم را تامین و اشتباهات احتمالی گذشته را جبران کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی، در خطبه های نماز جمعه امروز ورامین طی سخنانی با اشاره به آیاتی از قرآن گفت: همه ما در جامعه مسبت به جامعه و در خانه نسبت به خانواده ماموریت داریم.

وی بر اهمیت حفظ تربیت اخلاقی فرزندان گفت: در موبایل ها مواردی وجود دارد که عقاید فرزندان را هدف قرار داده است و باید همه در تربیت فرزندان دقت کنیم، اولاد میوه درخت زندگی است، اگر نامی از شما در جهان باشد به واسطه اعمال خود و فرزندان است، اگر فردی موذی باشد و اذیت کند، برای پدر و مادر خسران به ارمغان خواهد آورد، وظیفه تربیت فرزندان بر عهده پدر و مادر است، اگر فرزند جنایتی کند، نفرین مردم به پدر و مادر خواهد بود، لکن اگر فرزند خوب باشد، دعا به پدر و مادر می رسد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین به قطعه قطعه کردن و کشتن دو نفر در تهران، اضافه کرد: این کار بسیار ناپسند است، لکن حاصل تربیت ناصحیح است، چطور می شود و چه اتفاقی می افتد که یک فرد که خود زحمت فرزندان را کشیده و بزرگ کرده در اقدامی وحشیانه آن ها را کشته و قطعه قطعه می کند، راه را به اشتباه می رویم، تربیت فرزندان را نادیده گرفتیم و قطعا ضربات جبران ناپذیری از این اتفاقات خواهیم خورد.

محمودی گلپایگانی با بیان این که مردم از دولت انتظار دارند، گفت: امیدواریم دولت در جهتی حرکت کند، که انتظارات مردم تامین شود، اگر هم اشتباهاتی در گذشته بوده جبران شود، امروز کشور ما بهشت است، دولت، قانون، رهبر و تمام ارکان نظام از خود ما است و برای آن باید شاکر باشیم.

با سابقه ترین امام جمعه کشور با اشاره به برخی آیات در خصوص موسی و فرعون در قرآن، گفت: خداوند خواست که موسی(ع) در میان تمام اقدامات فرعون زنده بماند و سر سفره فرعون رشد کرده و قوی شود و به پیامبری برسد، این نشان دهنده قدرت اراده پروردگار است، کسی باور نمی کرد محمدرضا شاه با آن قدرت و حمایت های امریکا و شوروی از کشور برود، لکن اراده خداوند بر این امر تحقق یافت که شاه با پای خود از کشور برود و امروز این کشور سربلند شود.

وی اضافه کرد: باید همه به وظیفه خود در قبال این نظام عمل کنیم، امروز همه جا دور و بر کشور ما جنگ است و نفس راحت نمی توانند بکشند، لکن ما امنیت داریم و باید شکر عملی به جا آوریم و شکر عملی انجام وظیفه است، دوران سابق را فراموش نکنیم، البته گرفتاری هایی داریم، ۸۰ میلیون جمعیت با افکار و مذاهب مختلف قطعا مشکلاتی خواهد داشت، اما باید این موارد را با دوران سابق مقایسه کنیم.

امام جمعه ورامین بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و گفت: این دو فریضه را فراموش نکنید که اگر این فرایض انجام شود، فرائض دیگر نیز انجام خواهد شد، امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید، البته با زبان لین تذکر دهید، این وظیفه ما است، با زبان نرم بگویید.